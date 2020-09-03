大陸已成為歐美以外最大規模的被動型管理永續發展基金市場，資產管理規模達到41億美元，澳洲及台灣則跟隨其後。

根據晨星最新發表的《被動型永續發展基金：2020年全球格局》(Passive Sustainable Funds： The Global Landscape 2020)報告，截至2020年6月30日，在大陸的20檔被動型永續發展基金當中，有16檔聚焦於環境主題，其中6檔的投資對象為從事新能源汽車行業的A股。

台灣現時只有3檔被動型管理永續發展基金，當中兩檔於2019年推出。儘管數目稀少，但截至2020年6月底，3檔基金的總資產管理規模合計達到12億美元，令台灣成為歐美地區以外僅次於澳洲和大陸的第3大市場。

在日本，投資者可在其他領域實踐被動型永續投資策略，例如日本的政府養老投資基金（GPIF）以委託投資的方式，投資於多項ESG指數，截至2020年3月的投資額已較去年同期增長63％，達到5.7兆日元，相當於528億美元。

(旺報 )