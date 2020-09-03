台南市吳姓女子聽信剛認識2個多月的網友投資方案，連兩天到銀行準備匯款9萬元給對方，都遭銀行與警方聯手阻詐，吳女匯款受阻還執迷不悟，離去時悻悻然道「這間不讓我匯，我到別間匯」警方只能苦笑。

37歲吳女2個月前剛在網路上認識一名佯稱擅長投資理財的網友，對方要求她匯款3000美金，可換取寄送一組程式，依照程式操作，每年可賺100萬美金。

吳女2日前往中西區一家銀行匯款，行員識破吳女要匯款的帳戶疑似警示帳戶，通知警方到場阻攔匯款，警員苦口婆心勸阻，她只能離去。不料她仍執迷不悟，3日再到同一家銀行匯款3000美金，再遭行員通報警方。

台南市警方趕到銀行勸阻，發現又是同一人，吳女2度匯款受阻，還氣呼呼的消遣警方「吃飽太閒」，又稱以前已匯過2000美金也沒事，就算這次失去3000美金，也不會報警。

警方查知，吳女待業中，但存有一筆私房錢，因為暫時沒收入，以為網友告知的投資管道是個發財門路，想以此賺錢，對警方苦勸始終無動於衷。

連兩天遭攔阻匯款的吳女悻悻然離去，並向通報組詐的銀行稱「這間不給我匯，我去別間匯」。令警方無奈苦笑。

(中時 )