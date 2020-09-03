中秋即將到來，創意主廚詹姆士對烤肉有深刻且特殊的記憶，他中學時每天放學後的功課，就是到家中經營的日式燒烤店幫忙，站在廚房烤台前一烤好幾個小時，「那時候真的最討厭烤肉，曾經一想到烤肉就怕，因為同學放學都一起去玩，我卻是獨自面對烤台」，不過也因那幾年的累積，在他成為專業主廚前，早就練出一身烤肉好功夫，他自豪表示：「烤肉應該是我第1個精準掌握的廚藝。」

有趣的是，詹姆士在節目外景中，常常探訪不同地區與國家，特別喜歡研究當地的燒烤文化，某一次在荷蘭拍攝，他意外發現荷蘭烤肉的方式，與阿里山上的鄒族非常相像，都是透過吊高的圓烤盤烤肉，讓身在異地的他覺得特別驚奇。日常生活中，他跟朋友一起烤肉時，烤台上的食材，不是烤過頭燒焦，就是處理方式不正確，他實在無法眼睜睜看著美食被烤壞，總是忍不住出手碎念指導，朋友都說他是「燒烤界糾察隊」，之後每一次燒烤聚會，逐漸演變成他一個人烤給全部的人吃，甚至連出外景收工後跟工作人員去吃燒烤，他也總是幫大家烤肉。

詹姆士推出新品。（詹醬提供）

今年中秋節，詹姆士決定親自幫大家選肉，推出「姆士流中秋好肉組」，內含兩種頂級PRIME等級牛肉，以及三種台灣在地飼育的黑毛豬肉，詹姆士說：「烤肉是很專業、很細膩的一種廚藝，我希望能透過自己的經驗，找到簡單輕鬆的方式，讓大家中秋節烤肉，可以吃得很精緻、很舒服。」除幫大家挑選肉品外，他還秘製一款香辣粉搭配「姆士流中秋好肉組」，研發近3年的萬用調味粉，不論是牛、豬肉，甚至海鮮，只要烤好後沾上一點香辣粉，馬上就有全新的美味體驗。

詹姆士自小在自家餐廳幫忙烤肉。（詹醬提供）

(中時 )