大陸國務院新聞辦公室3日舉行新聞發佈會，商務部服貿司司長冼國義指出，今年政府工作報告已經提出要出臺跨境服務貿易領域的負面清單，目前商務部正在會同有關部門就研究制定清單，開展相關的工作，年底前將出台。

資料顯示，大陸服務出口增速由負轉正，7月當月服務出口增長3.3％，這是今年疫情發生以來第2次當月出口由負轉正。也是3月份以來全球主要服務貿易國中唯一增長的國家。

大陸服務貿易逆差也大幅減少，今年前7月，服務出口降幅小於進口降幅21.4個百分點，帶動整體的逆差下降49.4％至4488億元（人民幣，下同），較去年同期減少4384億元。

冼國義指出，目前，大陸經濟已經進入了以服務業為主體的時代，服務的需求非常旺盛。反映在服務貿易的領域，也就是服務進口增長比較快。前幾年產生了比較大的服務的逆差，儘管存在逆差，但是擴大服務進口的立場，堅持擴大服務貿易開放的決心是不變的。

冼國義表示，未來還將繼續擴大服務領域的對外開放，進口更多的優質服務。

(旺報 )