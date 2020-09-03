伸港號稱幸福小鎮，鄉長曾煥彰在和美鎮宣布要發振興現金後，也表示要發1000元，代表會主席林其瑞不滿，要加碼到2000元，兩人又隔空喊話，豈料不久判決就下來了，3日起鄉長停止職務，縣府指派伸港鄉公所主任秘書黃文騰代理鄉長職務，交接典禮將於4日上午10時在伸港鄉公所舉辦，鄉民有點想問，「振興現金1000元、2000元是不是飛了！」

伸港鄉長曾煥彰捲入興建納骨塔工程弊案，涉嫌貪污828萬元，一審被判刑11年，伸港鄉代會主席林其瑞一審被判刑9年；曾煥彰、林其瑞都表示要提出上訴。

彰化縣伸港鄉鄉長曾煥彰因有地方制度法第78條第一項規定之情形，依法自即日起予以停止職務，縣府指派伸港鄉公所主任秘書黃文騰代理鄉長職務處理鄉政，交接典禮將於4日上午10時在伸港鄉公所辦理，由縣府民政處長賴致富主持及監誓，另由主計處副處長張玲珠監交。

(中時 )