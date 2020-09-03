大陸最大的房屋交易及服務平台「貝殼找房」8月13日以每股20美元發行價在美國上市後，最近最高漲到每股54.54美元，不到1個月漲幅高達170％，最高市值達617.42億美元，折合人民幣4217億元，相當於萬科加上融創中國的市值。
目前大陸地產行業龍頭萬科在A股和港股上市，按照兩地股價計算，市值約為3077億元（人民幣，下同）。融創中國市值約為1510億港元，這樣算來，貝殼找房市值超過萬科後，又上漲出了一個融創的市值。
2019年，貝殼共完成超過220萬單房屋交易，總計產生2.128兆元的交易總額（GTV），較2018年1.153兆GTV增長84.5％的同時，成為大陸最大的房屋交易和服務平台，以及所有行業中僅次於阿里巴巴的第2大商業平台。在所有大陸在美上市公司中，貝殼目前市值排在阿里、京東、拼多多、網易之後，而高於百度、好未來等。
(旺報 )
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