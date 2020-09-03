蔡詩芸為女兒電眼「超前部署」 甜誇老公會勾人 20:012020/09/03 中時 尤嬿妮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡詩芸近期活動頻繁，３日出席保養品牌的眼霜新品記者會，透露在媽媽影響下，她18歲起就使用眼霜保養，認為越早使用肌膚更容易吸收，表示：「將來女兒大概16、18歲也會開始教她保養，我覺得是很好的開始。」打算為還沒一歲大的女兒「超前部署」。 蔡詩芸坦言很在意眼周保養，其他部位都可以忽略，但每天早晚一定保養眼睛至少2次，她當年就是靠雙眼電到老公王陽明，她放閃甜誇老公「眼睛大大、帥帥的」，透露女兒像老公，「眼神很會勾引人」。 蔡詩芸今出席克蘭詩（CLARINS）眼霜新品記者會。（尤嬿妮攝） (中時 ) #蔡詩芸 #王陽明 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 商總BAC智庫遴選計畫啟動 力推台灣品牌邁向國際 16:282020/09/01 財經 柯以柔日操18小時 愧疚沒能多陪3子 04:102020/09/01 娛樂新聞 「紅唇族」張靜懿昔閃嫁大13歲尪遭看衰 52歲感情狀態曝光 06:312020/09/01 娛樂 《金融股》彰銀5面向搶台投資商機 擬略調降獲利目標 16:312020/09/01 財經 獨／農委會預告放寬瘦肉精 民眾黨表態反對修正公告 13:512020/09/01 政治 失蹤少女曾賣面膜賺零用錢 母疑：供貨與載走她為同一人 08:302020/09/01 社會 上美方談判桌 台灣人才何在 04:102020/09/01 時論廣場 白家綺形容害喜「像宿醉加腸胃炎」狼狽照曝光 11:322020/09/01 娛樂 羅智強為反美豬牛陳情遭擋 網比一比：陳其邁又再輸韓國瑜一大截 08:372020/09/01 政治 風華絕代四女子 死於非命無例外 04:102020/09/01 兩岸藝文 娛樂熱門新聞 香港A女星全裸陪睡富豪被偷拍 憂春宮片流出精神崩潰 - 娛樂 她演技一流卻甘願嫁影帝陸毅後息影 當全職主婦「賺比星尪還多」 - 娛樂 子瑜罕見曬出「泳裝辣照」纖腰翹臀引74萬讚 - 娛樂 昔氣質玉女齊名潘迎紫 豪門婚變又遭通緝「消失演藝圈」 - 娛樂 洪金寶暴瘦顯蒼老 前妻近照曝光不輸現任 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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