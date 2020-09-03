蔡詩芸近期活動頻繁，３日出席保養品牌的眼霜新品記者會，透露在媽媽影響下，她18歲起就使用眼霜保養，認為越早使用肌膚更容易吸收，表示：「將來女兒大概16、18歲也會開始教她保養，我覺得是很好的開始。」打算為還沒一歲大的女兒「超前部署」。

蔡詩芸坦言很在意眼周保養，其他部位都可以忽略，但每天早晚一定保養眼睛至少2次，她當年就是靠雙眼電到老公王陽明，她放閃甜誇老公「眼睛大大、帥帥的」，透露女兒像老公，「眼神很會勾引人」。

蔡詩芸今出席克蘭詩（CLARINS）眼霜新品記者會。（尤嬿妮攝）

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