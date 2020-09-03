林郅為、張博勝這個台銀內、外線最佳搭檔，兩人私下關係好到連張博勝老婆都懷疑林郅為是不是「小三」，台銀3日就靠張博勝攻下20分，林郅為也拿14分、14籃板，最後以82比66輕取高雄九太，拿下台灣夏季籃球挑戰賽第2勝(都來自九太)。

其實林郅為2日才在場上「暗算」過張博勝，因為張博勝在移防時，竟然踩到林郅為的腳造成腳踝扭傷，也讓張博勝一度退場治療，沒想到張博勝3日仍繼續上場打了23分鐘，表現完全不像有傷在身，原因是他賽前吃了止痛藥才上場。

「畢竟我們人手比較吃緊，所以我吃止痛藥也要上，儘管這只是一個盃賽，我卻需要以身作則，努力感召年輕隊友，」張博勝說，「我選擇跟傷痛共進退，絕對不會怪罪隊友，只是說郅為的球鞋尺寸太大了，好像是穿到美國尺寸15號吧。」

張博勝連兩場遭遇九太比賽，都扮演相當重要的角色，前次交手是靠張博勝絕殺三分球獲勝，3日變成他攻下全隊最高得分，可說打九太很有心得，不過他在3日一度因為自己被打臉沒吹，憤而在場邊大聲抗議尺度，他很明顯是動怒了。

「我是有點動心，不至於動怒，」張博勝說，「我從比賽第1球就跟裁判抗議了，真的弄不清楚標準在哪裡，那球都揮到我的臉，對方還馬上跟我說對不起了，裁判卻跟我說沒事，假如我真的受傷了，誰要來負責照顧我的下半輩子呢？」

(中時 )