彰化縣重金屬汙染列管農地一度高達333公頃，居全台之冠，環保署補助，整治已投入8.6億元，近190公頃解除管制，還剩餘143.77公頃待，計畫要在2021全部「還地於民」，估計2萬噸土壤要覓去處，環保局近日招標，預算2425萬元，只能處理2000多噸，其餘還在傷腦筋。

汙染代價真得太高了！環保署從2012年起陸續對全國農地灌區進行汙染調查，彰化中鏢最多，截至2016年整體調查結束，333公頃超過管制標準，第2高的桃園市是280公頃，為了整治，彰化縣前後投入8.6億元經費，還不包含停止耕作等的損失。

為了洗刷汙名，彰化縣環保局積極爭取中央補助，解除列管近190公頃土地，目前列管尚有898筆、143.77公頃，分布最多是鹿港鎮有491筆、78.65公頃，其次是和美鎮有187筆、29.53公頃，彰化市也有97筆、15.41公頃，花壇鄉79筆、12.16公頃，其餘秀水鄉、埔心鄉、大村鄉等有零星分布。

環保局長江培根表示，陸續爭取整治經費到位，土壤及地下水汙染整治工作獲環保署評核為特優，預計2021年就能全數完成「還地於民」。

目前最麻煩是汙染程度較嚴重，需以排客土工法，縣內缺乏大面積堆置場，環保局近日辦理「彰化縣農地土壤汙染控制場址適當措施改善計畫」第一次招標，但預算只能處理2000多噸土壤。

彰化環保團體指出，通盤調查到2016年結束，縣內流域土地都完成了總體檢，但很擔心源頭汙染是否還存在？水質的檢測仍要加緊把關，否則再度受到汙染機會還是很高，採樣調查還需持續。

水質保護科科長楊欣怡表示，解除列管土地，須經詳細調查後計算工法細節，避免評估不足導致後續改善失敗，汙染程度輕者可採翻土，嚴重者需配合換土後再進行耕犁，以積極聯繫尋求管道，務必要在明年度都能達標。

(中時 )