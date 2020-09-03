新北市八里區加利科技公司以大陸製口罩充數，流入新北市200多個藥局內，所幸三重某藥師眼尖、細心才察覺異樣，衛福部今下午宣布開放伯利科技生產口罩退貨；不過新北市藥師公會理事長陳昭元坦言，半年來光是口罩販售和包裝業務已讓藥師忙翻天，明天起還要負責退貨和換貨，「中央下令很簡單，但藥局人力依舊不足，真的很累。」

陳昭元表示，衛福部宣布明起開放退換貨，很多藥局僅配置1、2名藥師，光是每日的口罩分裝和販售業務，就已讓藥師累翻，明天起不到怎麼面對一下子湧入的換貨人潮，肯定又是一個難關，但相信各藥局會努力做到最好。

食藥署今天下午宣布，加利八里廠供配的實名制口罩，主要分配在新北市三重、新莊、蘆洲、五股、林口、泰山、八里、淡水、三芝、石門等10個行政區，若民眾買到口罩本體標示「Carry mask」的口罩，可於9月4日起至9月11日至有販售口罩實名制1.0藥局或衛生所換貨。

(中時 )