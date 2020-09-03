時力立委陳椒華等人今日召開公聽會表示，執政黨片面宣布開放瘦肉精美豬，但配套根本不足，必須要完整評估、清楚標示，不能讓美豬經由加工調製洗產地成國產豬混淆視聽。而衛福部受邀卻未出席，僅對外表示現在由陳時中部長統一發言。

陳椒華及同黨立委邱顯智、王婉諭今日於立院召開「進口肉品原產地認證與加工品標示管制」公聽會，時力基隆市議員陳薇仲、新竹市議員林彥甫、彰化縣議員吳韋達、雲林縣議員廖郁賢等人，以及農委會代表等相關單位也都派人出席到場，獨缺衛福部。

陳椒華主張，不能讓美豬經由加工調製洗產地成國產豬混淆視聽，影響敏感族群如孕產婦、兒童等老弱婦孺的健康。此外，雖肯定衛福部防疫工作的成果，但應傾聽民眾心聲，針對美豬進口疑慮，主動對外釋疑。

邱顯智表示，民進黨政府的食用肉品暴露萊克多巴胺之風險評估，是沿用過去馬政府時代舊資料，自開放瘦肉精美牛至今，我國並未針對本土兒童、孕婦、老年及心血管疾病族群進行流行病學調查與健康風險研究。將要求衛福部針對以上族群重新進行調查研究。

時力指出，將要求農委會、衛福部盡速對外說明，是否開放高濃度瘦肉精的豬內臟，向社會大眾交代。而相關部會請在7天內明定禁止使用瘦肉精肉品的場所。

(中時 )