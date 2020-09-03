雲林農田水利會日前推派代會長，誓言阻止水利會改制，引發桃園農田水利會將於本月23日跟進。農委會3日發布新聞稿指出，代會長於法無據、不生效力；護水護產顧農民嘉南自救會法律顧問、前台南縣長蘇煥智3日傍晚則稱「農委會才是於法無據！」

蘇煥智提到，農委會的新聞稿指出「農田水利會原公法人定位即不存在」，但1日的新聞稿才剛稱「絕非消滅農田水利會及剝奪農民財產」，怒批「今天的新聞稿，不就是打臉9月1日的新聞稿嗎？也證明農委會一直在欺騙農民嗎？」

蘇煥智也說，農委會稱「會務委員沒有選舉會長的權利，並主張選舉無效。」但現有會長受制於農委會的威脅利誘，均不敢對農委會違法消滅水利會、搶奪水利會水權及財產表達立場，而各會會長任期均至9月30日，惟恐10月1日起，繼續存在的水利會將群龍無首，影響會員灌溉權益、員工薪資發放，因此確實有必要依據《人團法》，盡速選舉會長（或理事長）及相關之水利代表（或理監事）。

(中時 )