國罩國家隊驚傳被陸製口罩混充，衛福部長陳時中表示，涉案的加利在3月已被查獲進口口罩中印有MIT字樣，早就是累犯，現在還有另外一家也在調查中。

陳時中今天出席「2020行政院生技產業策略諮議委員會議」閉幕式受訪時說，加利3月就曾被查獲進口的口罩印有MIT字樣，當時已罰款，口罩也整批銷毀，沒想到這次又有問題，這種累犯真的很不應該；經查目前問題口罩有340萬片，是否已全部賣出還是有漏網之魚，還要再調查。

陳時中也說，除加利外，好像有另外一家也有類似的情況，已經去調查了，也就是非醫用口罩去冒用醫用口罩，這是非常不應該的事情，檢調已介入調查；當初跟業者簽約時就是要求工廠自製，不能拿別的工廠或是冒用MIT，因此已明快請這間業者停產停工，禁止再進貨。

陳時中說，指揮中心過去1、2個月就注意到相關問題，現正與廠商研議如何強化防偽，以便海關查核，目前的因應方式，就是讓每片口罩都標示MIT，因為口罩在進口時若已標示台灣製造、醫療用，一眼就能看出有問題。

(中時 )