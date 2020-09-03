南投傳出4歲女童慘遭生母友人殺害棄屍案，8月中旬檢方接獲通報，指揮南投警方調查，3日找到女童遺體，目前生母(29歲)坦承和陳嫌(37歲)一同搬運女童屍體，警方偵訊後全案依刑法《故意殺人及遺棄屍體》罪嫌移送南投地檢署偵辦。

女童外婆透露，5月份時女兒就帶女童出門，6月時想要跟女童視訊、看照片，但生母卻沒有回應，7月5日時向台中市北屯第五分局報案，說自己的女兒跟孫女失蹤；需協尋，隔天6日只有女兒獨自回來，孫女去哪也不知道。

南投分局分局長潘金葉表示，南投地檢署8月中旬接獲檢舉，有1女童行蹤不明疑已遭不測，即指揮南投警察成立專案小組啟動調查，發現女童母親及陳姓友人涉嫌重大，2日拘提兩人到案，由於女童失蹤數月；且嫌犯避重就輕，經專案小組耐心偵訊後，突破2嫌心房，終於在3日清晨至名間鄉尋獲女童屍體。

潘金葉說，發現女童時，被大型黑色垃圾袋多層包裹住，身上有瘀青，遺體已被送到南投殯儀館，並報請檢察官相驗以釐清死因。

警方表示，該名生母交友複雜，與陳嫌是前男女朋友關係，居無定所，有時睡家裡；有時睡網咖。偵訊時，跟警方坦承與陳嫌一同搬運屍體、埋屍，但失蹤這段時間去哪裡，仍說詞反覆，避重就輕，警方目前偵訊後全案依刑法《故意殺人及遺棄屍體》罪嫌移送南投地檢署偵辦。

(中時 )