歐陽妮妮和張書豪因合作新戲《腦波小姐》傳出戀情，過去兩人疑「手滑」在IG洩露愛的互動，也被週刊直擊日本遊，但兩人至今未認愛。星二代出身的歐陽妮妮，過去曾找槍手代考、闖他系系辦拍照惹議，近日接受訪問，談及張書豪起初刻意保持距離「他不知道怎麼跟我接觸，可能看我以前新聞，印象不太好」，後來是歐陽妮妮主動搭話，加入張書豪、張捷玩手遊行列，笑說「我們先加ID才加IG」。

張書豪曾上傳和妹妹歐陽娜娜對話截圖，事後秒刪文仍被網友節錄，內文寫道「很開心愛上姊姊」，對此歐陽妮妮說有看到新聞，僅說「不知道是不是對我講，他沒有說是誰」，雖對戀情態度依舊保守，但聊到劇裡張書豪一人飾兩角，歐陽妮妮直言喜歡張書豪活潑的那一面，「我們有很多打鬧戲，他還偷親我」，若換到現實中，歐陽妮妮笑說「我是會主動偷親對方的」。

歐陽妮妮坦言一開始張書豪不太理他，她主動搭話才慢慢變熟。（粘耿豪攝）

《腦波》劇中使用大量後製，拍攝時得靠想像進行，歐陽妮妮自認是愛幻想的雙魚座，認為對空氣演戲不難，但自認很需要另一半被關愛、被鼓勵，也會要掌握對方行程，若沒有報備只有兩種可能「要馬就是買禮物要送驚喜給我、要馬就是背著我偷吃」，若對方不願配合「那可能沒辦法跟我在一起」。

歐陽妮妮私下個性宅，時常邀好友來家裡作客，包括張書豪、王子、毛弟等人都曾來過，而爸媽歐陽龍、傅娟也見過自己各時期的好友。被問到爸爸會不會幫過濾交友？歐陽妮妮說「爸爸完全不會批評我的朋友，可能我的朋友都滿ok的」。

歐陽妮妮、張書豪因《腦波小姐》傳緋聞。（麗象影業提供）

歐陽妮妮、張書豪合作《腦波小姐》後傳戀情。（麗象影業提供）

歐陽妮妮坦言父親管教嚴格，從小不准三姐妹穿耳洞、刺青，日前小妹歐陽娣娣穿耳洞，爸爸反倒罵妮妮「怎麼可以讓妹妹穿耳洞」。但近期有感覺爸爸試圖和自己拉近距離，包括會買好吃的生吐司、一起打麻將等，甚至和張書豪傳戀情後，爸爸更大方說「女兒已經長大，尊重她每件事」，她身為長女，也感性地說「會希望讓爸媽放心，我不想讓他們擔心」。

歐陽妮妮私下宅，喜歡邀朋友到家裡作客。（粘耿豪攝）

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