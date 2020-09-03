為協助求職民眾快速找到工作，提升面試機會，勞動部雲嘉南分署台南就業中心，將於9月間辦理7場次徵才活動，提供800個工作職缺，活動時間分別在9月8日、9日、11日、16日、17日、21日、22日，歡迎民眾把握面試就業機會。

9月徵才活動，將由全球LED供應商龍頭「晶元光電（股）有限公司」打頭陣，9月8日下午1時，在安平工業區服務中心3樓會議室（南區中華西路1段67號）辦理徵才，提供100個產線技術員職缺，並於 9月21日全天在台南就業中心3樓會議室網羅人才，請求職人掌握時機、上網預約面試，當天可依約定時間前去面試（預約網址：https：／／reurl.cc／A8R7Zd）。

其他場次依序如下：9日下午2時至4時，「黑橋牌企業」在台南就業中心3樓會議室提供30個短期計時人員職缺；11日上午10時至12時，在安南區安西里活動中心（安西路101號）辦理廠商聯合徵才，預計12家廠商提供300個工作機會。

16日上午9時30分至11點30時，「期美科技」於廠區徵才，提供20個組配作業員職缺，面試地址請至期美科技廠區（西港區中山路426-7號）；17日上午9時30分至12時，在仁德區運動公園西會議室（仁義路130號）辦理廠商聯合徵才 ，預計12家廠商提供200個工作機會。

22日下午2時至4時，在安平工業區服務中心3樓會議室辦理廠商聯合徵才，預計10家廠商提供150個工作機會。

如想了解更多的徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢。

(中時 )