凱蒂佩芮與未婚夫奧蘭多布魯。(達志影像)

35歲美國天后凱蒂佩芮（Katy Perry）本月27號升格當媽，為未婚夫奧蘭多布魯（Orlando Bloom）產下一名寶貝女兒。然而一向沒有女神包袱的凱蒂佩芮，近日更大方在社群網站公開產後5天肚子未消、一臉疲態的狼狽模樣，讓全世界媽媽感動不已，感謝凱蒂佩芮勇於展現女性產後最真實的模樣！

凱蒂佩芮日前在社群網站公開她產後5天最真實身材，只見穿著哺乳衣與高腰孕婦內褲的她，臉上表情疲憊，肚子也還沒恢復到產前平坦模樣，依舊高聳隆起，與大部分女星曝光的身材恢復神速產後照差很大。

凱蒂佩芮的產後身材一曝光，當然也引發外國網友兩極評論，有人毒舌痛批「這產後狀態也太糟糕了吧」、「怎麼會有女人如此放任自己身材，真噁心」、「這是生完了？第二個小孩還在肚子裡吧」。

而另一派的媽媽網友則是感謝凱蒂佩芮勇於公開最真實的自己，「感謝凱蒂，讓全世界人們看到女性產後最真實的模樣」、「她幫了女人一個大忙，讓大家看到女性生完的真正模樣，而不是那些產後１個禮拜就穿著火辣比基尼秀身材的網紅」、「新手媽媽都鬆了一口氣，這才是女性產後真實身材」。

(中時新聞網)