政府開放含瘦肉精的美豬進口，近日朝野吵得不可開交。過去反對開放的民進黨執政後改口支持，並表示美豬進口後，會做源頭管制。但事實上根本做不到，中央頂多能監控肉品進口商，要求大盤、中盤商標示豬肉來源產地，但到了銷售終端，根本無法追查。

民進黨宣稱台灣豬肉市場，9成是國產豬，只有1成是進口，且大宗為加拿大豬，加國豬肉還不含瘦肉精，而且相比3者價格，國產豬價格最高，次為美豬，再次為加豬。即使開放美豬，以口感來說，美豬不如國產豬，以價格來講，美豬又比加豬貴，很難在市場上佔到便宜。

但民進黨的說法，大有問題。肉品價格是當前相對，而不是永遠絕對，價格隨時在變。商人求重利，如果美豬價格夠便宜，當然會進口。何況這道合乎法律的門檻，就是民進黨所拍板定案。

中央頂多要求進口商及盤商標示豬肉產地。但地方政府訂定的《食品安全自治條例》中，並未就散裝食品規定標示原料來源、熱量及營養成分。正因如此，所以早餐店、便當店、夜市攤販等等，其銷售的食品都不需要標示。

執政黨如果要為美豬，大動作指導各縣市修正食安法規，未來影響層面不會僅在豬肉產品，包含所有雞、鴨、牛、海鮮、手搖杯茶飲、雞蛋等等，所有散裝食品通通都要跟著標示原料產地，恐將造成商家莫大困擾。

何況，農委會在8月28日就趕著公告，要在明年1月1日上路，即使之後真要修改相關規範，在沒有和業者溝通、給予時間調適轉換的情況下，如何能做到？此外，豬肉加工品，像是熱狗、香腸、貢丸等等，要不要標示、如何標示，又是另一個大問題。

本應把關源頭的中央，自己打開潘朵拉的盒子，製造一大堆混沌問題後，要求民眾廠商配合，如此作法，根本是捨本逐末、緣木求魚。且竟還自稱「最會做事的政府」，看在人民眼裡，恐怕是「最擾民的政府。」

(中時 )