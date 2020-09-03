大陸晶圓代工龍頭中芯國際曾在2018年5月向半導體生產設備商荷商艾司摩爾(ASML)訂購價值1.2億美元極紫外光（EUV）光刻設備，卻因瓦聖納協定（Wassenaar Arrangement）以及美國政府在背後施壓，中芯國際的採購仍無下文。但在陸美科技對抗加劇的現今，北京當局也加速推動半導體自主化進程，晶圓代工領域重要環節之一的半導體設備供應，採購也有轉向本土廠商採購的趨勢。

據陸媒第一財經報導指出，受益於大陸晶圓代工廠擴廠入潮以及大陸半導體自主化政策推升，大陸半導體生產設備龍頭北方華創與中微公司上半年業績大提升。北方華創上月底披露2020年上半年財報顯示，合併營收21.77億元人民幣(下同)、年增31.57%；歸屬母公司淨利潤為1.84億元、年增43.18%。其中，扣除非經常性損益淨利潤年增287.96%。

北方華創表示，公司持續半導體生產設備新品開發和市場擴展工作，刻蝕機、PVD、CVD、ALD、清洗機、立式爐、外延爐等半導體生產設備在先進製程工藝認證取得階段性成果，部分製程工藝完成驗證。

北方華創聲稱，28奈米刻蝕設備已經量產，16/14奈米刻蝕設備進入大陸主要廠商生產線驗證，目前該公司主要客戶為中芯國際、長江存儲、華虹集團、隆基股份以及三安光電。中芯國際想要引進的EUV光刻設備，則較刻蝕機的技術更為複雜。

至於中微公司，在刻蝕機、MOCVD設備以及其他產品，較同業保有更優勢的技術與良好的客戶基礎，半導體生產設備與零組件銷售較去年同期增加，等離子體刻蝕機已應用在國際一線客戶，從65奈米到14奈米、7奈米和5奈米的晶圓代工生產線及先進封裝生產線。

國際半導體協會（SEMI）報告顯示，新冠肺炎疫情對於整個半導體產業前景不利，但大陸半導體生產設備資本支出能有機會年增5%，將達到120億美元，並在2021年達150億美元資本支出。

中芯國際今年7月底宣布，將與北京開發區管委會有意共同成立合資企業，聚焦生產28奈米及以上製程，該項目首期估計投資及初始註冊資本，將分別為76億美元及50億美元。

原為台積電前研發處長的梁孟松，在2017年10月加入中芯國際，短短300天協助其突破陷入多年研發困境的14奈米FinFET製程，如今也投入N+1、N+2世代製程研發。

雖然中芯國際想引進的EUV機台，協助全球晶圓代工龍頭台積電7奈米製程獲得巨大進展，中芯國際Q2財報顯示，合併營收達9.38億美元，0.15/0.18 微米、55/65 奈米製程各占3成，14/28 奈米貢獻營收9.1%，顯示中芯國際所掌握的先進製程技術，占整體營收貢獻相當有限。

中芯國際的動作顯然是想展現發展先進製程的決心，但EUV機台遭到美國政府出手攔截，著重在穩定供應大陸廠商晶片需求，同時又能擴展大陸半導體生產設備業務，雖大陸半導體自給率要從現在的30%提升至2025年70%目標有些難度，但的確也是努力推進大陸半導體自主化的策略。

(中時新聞網)