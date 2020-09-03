賴清德副總統今晚出席捷克團答謝晚宴，不論是從文化面、民主精神，或是捷克人民所展現出的勇氣來看，捷克都是一個偉大的國家。希望未來能持續強化兩國的合作與交流。盼未來臺灣與捷克能夠持續合作，一起為國際民主努力。

賴清德致詞時首先代表蔡總統再度感謝捷克參議院議長韋德齊率團來訪。他希望，這趟訪問能夠讓訪團成員感受到臺灣人民的熱情，對臺灣留下深刻印象。同時，也祝福訪團回程順利平安。

賴清德說，稍早議長致詞時提到，一個人獨力難以達成目標，必須要大家團結一致，才有辦法成事。今天在此相聚，是因為民主的力量，讓彼此結合在一起，希望未來臺灣與捷克能夠共同合作，一起為國際的民主而努力。

副總統也邀請訪團未來能夠時常來臺訪問，尤其是這次的行程大多安排在北部，希望訪團下次來訪時，也能造訪臺灣的中部、南部及東部，感受臺灣不同的風貌。

賴清德表示，訪團此行來臺，鼓舞了臺灣民心，也感動了許多人。除了有臺南市的廠商萬國通路製造行李箱，送給訪賓作為紀念，華碩公司也特別贈送智慧型手錶，代表了臺灣人民對捷克的感情。

賴清德說，他曾兩度造訪捷克布拉格市，站在查理大橋上，望著伏爾塔瓦河，流連忘返，並多次在布拉格市的小巷裡，喝著咖啡、飲著啤酒。他認為，不論是從文化面、民主精神，或是捷克人民所展現出的勇氣來看，捷克都是一個偉大的國家。希望未來能持續強化兩國的合作與交流。

韋德齊參議長致詞時表示，一個人難以達成目標，必須依靠團隊的努力。他除了感謝訪團所有成員的付出，讓此行順利圓滿，並獲媒體廣泛報導，同時也希望未來能持續深化捷克與臺灣之間的友誼。

(中時 )