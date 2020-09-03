中央銀行標售1,700億元364天期定存單，得標加權平均利率0.27％，續創歷史新低，較前一期的0.288％，下滑1.8個基本點（1個基本點是0.01個百分點），銀行資金調度主管指出，主要因市場閒錢氾濫無處可去，進場搶標的結果。

根據央行公布364天期定存單標售結果，共吸引3,845.5億元資金進場搶標，投標倍數2.26倍，維持較高的2倍以上水準，得標比率為44.21％，得標利率跟著再下探。銀行資金調度主管表示，下半年來市場閒置資金還是過剩，搶標定存單也續熱。

銀行資金調度主管指出，364天期定存單得標利率再創新低，符合市場預期，並落在預估區間0.27～0.28％的下緣。因此預期17日央行第三季理監事會，沒有再降息的急迫性，政策利率連二凍機率高。

央行從2010年4月開始標售364天期定存單，金額為1,000億元，提供銀行去化過剩資金的調度工具之一。至2014年2月提高到1,200億元，2015年3月增加為1,300億元、同年6月上調至1,500億元，2016年2月再擴大達1,600億元，2017年5月進一步加碼到1,700億元至今。

(工商 )