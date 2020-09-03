寬鬆不退場 日股收在6個半月高點 20:232020/09/03 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股周三大漲，加上市場預期日本目前的寬鬆貨幣政策，在首相安倍晉三請辭後仍將延續，日股3日在電子股與汽車股領漲下收高，觸及6個半月高點。日經225指數周四收漲218.38點或0.94％，以23,465.53點作收，創2月21日以來收盤新高。東證一部指數收漲0.48％，報1,631.24點。 (工商 ) #日股 #美股 #安倍晉三 #寬鬆貨幣政策 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股匯雙漲 新台幣終結連二貶 16:332020/09/01 財經 亞股兩樣情 印度南韓狂吸金 04:102020/09/01 投資理財 人行大寬鬆 陸高收債有看頭 04:102020/09/01 投資理財 法人搶補 電子返主流 台股收復12700 14:182020/09/01 財經 權王台積電反彈 台股早盤開高 09:132020/09/01 財經 建行測試數位錢包 類股狂漲 04:102020/09/01 全球財經 《商情》英國夏季銀行日 全球海運運費指數休市 10:342020/09/01 財經 滬指收漲14點 收復3,400關口 15:462020/09/01 財經 《日股》平靜無波 日經近收平 16:142020/09/01 財經 周一美股漲跌不一 蘋果、特斯拉帶動那指漲 06:112020/09/01 財經 財經熱門新聞 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 特斯拉市值蒸發1.4兆 空頭逮到機會 盤前股價再崩8％ - 財經 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 台積電不是最愛？外資大爆買 這檔狂掃11萬張 - 財經 EUV機台出貨遭老美卡關換出路 2大咖救援陸晶圓龍頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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