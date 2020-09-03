美股周三大漲，加上市場預期日本目前的寬鬆貨幣政策，在首相安倍晉三請辭後仍將延續，日股3日在電子股與汽車股領漲下收高，觸及6個半月高點。日經225指數周四收漲218.38點或0.94％，以23,465.53點作收，創2月21日以來收盤新高。東證一部指數收漲0.48％，報1,631.24點。

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