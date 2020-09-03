美國國會預算局（CBO）發布最新報告預測，今年美國債務占國內生產毛額（GDP）的比重將達98％，創二次大戰以來新高，明年在預算赤字因振興方案暴增下，債務GDP占比更將突破100％，也就是債務總額將比經濟總產值還要多。

儘管債務暴增，但並未打擊市場投資人對美國舉債能力的信心，美國10年期公債殖利率周三下滑至0.643％，仍位於歷史低檔。公債價格與殖利率呈反向連動。

CBO表示，2020財政年度（至9月底止）美國公共債務占GDP的比重估達98％，將創下二次世界大戰以來新高，2021財年可能突破100％，來到107％，改寫歷史新高。

CBO指出，債務大增主因為經濟衰退，以及政府推出大規模的振興方案，預估本財年聯邦預算赤字將飆至破紀錄的3.3兆美元，公共債務因此暴增逾2兆美元。

事實上，若按季度的統計，美國第二季負債GDP占比已經飆破100％，根據財政部的資料，截至6月底，美國債務總額達20.5兆美元，較第一季底的17.7兆美元激增16％，同期間美國GDP萎縮9.5％，使得債務GDP占比飆至105.5％，較第一季底的82％大增超過20個百分點。

CBO前首席經濟學家艾德柏格（Wendy Edelberg）表示，「債務增加的速度確實相當驚人，但令人意外的是，舉債的確也發揮其作用。」市場經濟學家普遍認為，若無史上最大規模的財政振興方案，美國第二季的經濟衰退將更為嚴重。

根據CBO的報告，本財年聯邦預算赤字估達3.3兆美元將比2019財年多出逾2倍，較2008年金融危機也超出逾1倍，其中因四波振興方案政府支出將達6.6兆美元，較2019年大增逾2兆美元。

不過，鑒於低通膨與低利率環境，美國長期的預算赤字估值並無增加，CBO新估未來10年美國預算赤字總共將增加13兆美元，與3月預估的13.1兆美元幾乎持平。

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