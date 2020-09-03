KID、温貞菱近日錄東森《我們練愛吧》，兩人一碰面就被要求得有戀愛感，讓完全不熟的兩人略顯尷尬。事後製作單位詢問他們對彼此的感覺，KID直說：「覺得温貞菱不會是屬於我朋友圈內的人，因為她是演員，跟綜藝圈很難搭在一起，生活也不可能有重疊。」温貞菱則認為，「KID是個很天馬行空、有想法的人，會是我想當好朋友的對象」。

第一次參加實境節目的温貞菱覺得非常有趣，反觀KID看似大喇喇，卻認為：「男女朋友是非常私密的事，我不喜歡高調。」也希望透過節目，擺脫綜藝咖形象，希望這幾天互動中，讓温貞菱認識真正的自己，不要認為他只會像在綜藝節目中那樣瘋狂。為了給温貞菱驚喜，他貼心將行程安排在家鄉花蓮，身為地頭蛇的他，本來想說帶她一起去享受自己最喜歡的戶外活動，希望拍節目之餘，還能度假兼戀愛，於是事前與她通話討論，沒想到兩人喜好意外相投，都愛戶外跟運動，完全顛覆KID對温貞菱的想像。

KID（左）、温貞菱海邊玩仙女棒，浪漫放閃。（東森提供）

一路辛苦到達秘境後，KID暖男氣場大爆發，不僅先潛水觀察地形，還體貼把防寒衣脫下來給温貞菱穿，她感動表示：「如果這時有人從水裡拿出戒指，我一定會感動到哭！」KID立馬秀出自己的奶環，硬逼她將手指套進去，原本浪漫的場面秒翻轉，讓兩人笑到不行。離去前，兩人決定要替秘境瀑布取名，KID提議：「各取彼此名字中的一字。」於是將瀑布取名為「温昇好（音同：温昇豪）瀑布」，本是浪漫結尾橋段，立刻變成搞笑場面。

(中時 )