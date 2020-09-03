高雄市長陳其邁上任後，以除弊興利為由，大砍前市長韓國瑜的政策。市府官員澄清表示，韓國瑜的部分政策有明顯不可行、流於口號、僅紙上作業、未編預算等4大問題，避免耗費市政能量，都將取消。有網友不禁怒問：路平燈亮水溝通都沒了嗎？

不過，據《東森新聞雲》報導，陳其邁確定延續韓國瑜市府視為重要政績的「路平專案」。取消的韓政策，則包括「滿天星計畫」、「新住民事務辦公室」等。

陳其邁競選期間承諾，他會延續韓國瑜的路平政策，他的道路品質會比韓國瑜時期更好；更強調將恢復大港開唱、高雄輕軌等計畫。有網友認為，「原來大港開唱是比通水溝更合理可行的高雄市府政策，哈哈哈。」、「我比較想知道，高雄的路換人接手，能不能鋪得好，不是說這是很簡單很基本的事嗎？」

網友認為，「好的政策，沒辦法延續是高雄人的損失！」、「怎麼能讓百姓感受韓的好呢？」、「時空背景不同了，只有淹水不變，真開心。」

也有網友表示，「連通水溝也砍，難怪淹水又回來了！」、「高雄人家家戶戶都有買橡皮艇跟遊艇了，應該不需要通水溝吧！不然怎麼乘風破浪出門呢？」、「哇～每天家裡門口就可以補魚吃了！太方便了真羨慕。」

(中時新聞網)