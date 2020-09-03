迪士尼經典動畫真人版《花木蘭》於9月4日正式上映，今（9／3）宣布將在9／11（五）全台加碼推出中文配音版！《花木蘭》不僅有令人驚呼的戰爭動作場面，更有讓人嘆為觀止的視覺饗宴，淋漓展現這位華人不朽女英雌發現自己能力、尋找自我定位的動人冒險；為了將迪士尼文化與華人文化融合一體，精彩重現華人歷史傳奇，精緻重現數百年歷史「木蘭辭」，並向經典動畫致敬，《花木蘭》不僅在紐西蘭打造皇城宮殿，更深刻研究華人文化、藝術、歷史和戰爭，希望以驚人製作打造一部有文化底蘊的史詩電影。

「《花木蘭》希望將迪士尼文化與華人文化融合一體。」製片傑克李德表示，而導演妮基卡羅除了尊重並致敬22年前動畫版，也堅持這部真人版電影能尊重『木蘭辭』的文化源頭，「我們希望製作一部具有深厚文化底蘊的史詩電影。所以這部電影的每個部門，對華人文化、繪畫、歷史和戰爭進行了研究。」編劇們亦表示：「最大的挑戰是創造新的東西，同時要能致敬華人歷史傳說與文學中的花木蘭故事。」

很難想像，《花木蘭》就像《魔戒》一樣，從高山到沙漠到竹林 ，許多基本場景竟然都是在紐西蘭拍攝。除了湖北、浙江，新疆鳴沙山沙漠，甘肅張掖丹霞地質公園與火焰山，甘肅麻扎村、敦煌和酒泉等20個大陸外景點外，許多場景都在紐西蘭拍攝，主要場景為奧克蘭庫姆片廠，而外景包括了阿胡里里山谷、麥肯齊區、普爾本、朗吉波、哈努阿、穆里懷和伍德沛。「最關鍵就是南島阿胡里里山谷。近千人拍攝一場戰爭，根本有如五零年代的義大利史詩電影。」導演表示主題曲致敬動畫版，盛大戰爭場面更致敬經典，「雪崩場景是最佳範例，真人電影展現雪崩強大爆發力，讓觀眾真實感受動畫變成現實。」

尊重華人文化根源，《花木蘭》包括建築、美術、武器、服裝，皆從不同歷史朝代元素中汲取靈感，美術團隊甚至從研究資料中找出唐朝龍形，放大來雕刻龍柱與龍椅，皇城王宮大殿「除了燈籠外，所有東西都是由專業工匠團隊所打造。」導演直說她第一次見到如此宏偉的朝堂大殿；在庫姆片廠還打造敵軍步利可汗的蒙古包，蒙古包內還有來自不同絲路民族的戰利品，設計皆源自西元700年的真實歷史考據。

武器大師喬鄧克利帶領團隊為《花木蘭》眾多戰爭場景打造了近4000件武器。單單花木蘭佩劍就有兩種版本。一把是鋼劍重達四到五公斤，另一把則是由碳纖維和輕量化橡膠製成的劍，以便於拍攝打鬥揮舞；「她的戰鬥方式近乎舞蹈而優雅，」攝影指導表示「我們花了很多時間研究攝影，希望可以把她拍得很美。我們希望讓她成為畫面的中心，因為花木蘭就是電影的中心。」

服裝設計指導佩納戴格勒從文化傳統取材設計服飾，例如董將軍盔甲、頭盔和腰帶裝飾著玄武圖案，皇帝綠色外袍裝飾著龍與雲朵；亦從經典汲取養分，「真人服裝比動畫電影中精細許多，但我從動畫電影中汲取靈感，《花木蘭》粉絲應該會認得出來。」他最引以為傲是木蘭相親服裝，淡紫色絲綢連衣裙有亮粉紅鑲邊，「紫色與紅色也是對動畫電影的小小致敬。」除了腰帶有鳳凰圖案，戴格勒更設計襯衣裝飾木蘭花刺繡作為花木蘭的象徵。

為了打造《花木蘭》服裝，40多人服裝團隊工作超過三個月，製作出2062件戲服配件道具、1104件頭飾配件、250頂帽子，另外替臨時演員製作1114件全套服裝，替都城製作了590套全套服裝，替土樓村場景製作了100套全套服裝，製作了281套軍隊盔甲，製作了730件柔然盔甲配件；至於50名主要演員，每人至少有三到五套服裝，製作了超過1000套服裝。

導演卡羅將花木蘭的史詩傳奇化為現實，期待觀眾能以非常真實的角度，重新體驗《花木蘭》激勵人心的精彩冒險，「花木蘭的故事深刻且觸及人心，希望觀眾可以完全沉浸在真人演出，體驗這故事的動人魅力。」

(中時 )