黃豪平日前主持網路節目《漂亮小姐姐》，找到一位來自高雄女中的台荷混血妹王婕婷，她皮膚白皙，身材非常瘦小，僅僅只有35公斤，長相十分酷似韓國元祖百萬網紅姜泰莉，染著一頭亮麗橘色頭髮的她，塗著一副深色的指甲油，讓主持人黃豪平忍不住直呼：「儼然就像從日本動漫走出來的cosplayer」。

高雄女中的學生，有個特別稱號叫做「小斑馬」，原因是雄女的制服上白下黑，看過去就像是一隻斑馬，連開學時，老師迎接同學的第一句話也是「歡迎各位同學來到斑城」。雄女學生必吃的一家小吃店「黑店」，它的招牌肉蛋菜刀削麵料多實在，一碗只需50元，CP值相當高，可說是一點也不黑。

王婕婷以雄女人為傲。（風雅國際提供）

雄女跟雄中之間有許多聯誼活動，被問到雄中雄女誰比較聰明，王婕婷害羞表示：「當然是雄女。」黃豪平又挖洞問：「雄女跟北一女誰比較聰明？」她非常迅速回答：「當然是雄女，高雄女中，全國最強！」另外還分享自己的筆記，看過去令人眼花撩亂，講義畫重點畫得像畫冊一樣，她說其實每個螢光筆的顏色分別代表了人名、時間、地點，看過去一目了然，也算是相當有效率的讀書方式。

(中時 )