大武崙沙灘戲水突昏倒 42歲男遊客送醫急救 20:352020/09/03 中時 吳康瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆大武崙沙灘男子戲水秒昏，嚇壞眾人。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆大武崙沙灘男子戲水秒昏，嚇壞眾人。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真） 天熱戲水易中暑！基隆市一名年約42歲的蘇姓男遊客，在3日下午4點左右於大武崙沙灘戲水時，突然昏倒，嚇壞周遭戲水民眾，並先由現場大武崙沙灘救生員救起， 據了解，該民眾昏倒在距岸邊5公尺內的水中，救生員先行救起後，由大武崙安檢所海巡人員及安樂消防分隊，合力將該位民眾抬上救護車，送往長庚醫院急救。 (中時 ) #大武崙沙灘 #基隆 #長庚醫院 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 4生肖有「天生帶陰」靈異體質 鬼月小心被好兄弟纏上 - 生活 可悲！用337萬片陸製口罩騙民眾 國家隊老闆4月才受訪被當英雄 - 生活 中衛口罩組開賣 康是美今早再現排隊潮 - 生活 不斷更新》下班雷雨彈再開炸 全台11縣市發豪雨、大雨特報 - 生活 紙本藝FUN券周日截止 1數據曝光「拿心酸的」 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。