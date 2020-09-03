網紅「大萌妹子」在臉書粉絲專業中擁有逾20萬粉絲追蹤，每則貼文都有數千網友回應，人氣相當高。（大萌妹子提供）

網紅「大萌妹子」在臉書粉絲專業中擁有逾20萬粉絲追蹤，每則貼文都有數千網友回應，人氣相當高。（大萌妹子提供）

網紅「大萌妹子」在臉書粉絲專業中擁有逾20萬粉絲追蹤，每則貼文都有數千網友回應，人氣相當高。（大萌妹子提供）

網紅「大萌妹子」在臉書粉絲專業中擁有逾20萬粉絲追蹤，每則貼文都有數千網友回應，人氣相當高。（大萌妹子提供）

網路盛行，連帶興起網紅、專業版主等職業興起，競爭相當激烈。網紅「大萌妹子」在臉書粉絲專業中擁有逾20萬粉絲追蹤，每則貼文都有數千網友回應，人氣相當高，她直言，認識自己很重要，要知道自己的優勢在哪，才能在競爭中脫穎而出。

大萌妹子分享，有很多前輩直播網紅可以學習，依據前輩的道路走反而可以減少許多困擾，避免繞路，有時自己想太多反而得不到好表現。至於如何提升網友的黏著度及互動性，她大方公開自己的作法「常辦活動、回應粉絲留言或是用問號式標題！」

大萌妹子說，自己與粉絲之間很誠實，許多直播網紅都依據置入性行銷賺取廣告費，她則是會先和廠商溝通，並且清楚的告知網友、粉絲「這是業配」，誠實反而獲得更多粉絲支持，曾接過的置入性商品包含飲料、零食、椅子等，內容相當多元。

「自己也是老屁股了！」大萌妹子笑稱，經營粉絲業多年，剛成為網紅時聽聞網有怒罵妖精、X貨，甚至有網友怒罵她就只會露奶等會相當生氣，如今她坦然以對，自己不光只有奶，「不可能讓所有人喜歡，與其討好那些不愛你的人，不如花更多心力在愛你的人（粉絲）身上。」

(中時 )