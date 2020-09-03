口罩國家隊廠商加利科技自8月起從大陸安徽工廠進口337萬片口罩，偽裝成台製出貨，流入大台北以及宜蘭地區，食藥署也緊急下令禁止生產、出貨。有網友上「淘寶」查詢安徽工廠口罩價格後，直呼加利根本賺翻了。

網友在PTT八卦版PO文表示，看到新聞後，隨即上淘寶網查詢，發現批貨的安徽工廠，成人口罩一片僅要0.12元人民幣(約台幣0.5元)，若是大量批貨200片以上，價格更可以壓低至0.09元人民幣，等於一片台幣0.4元左右，而加利進口了337萬片，獲利恐達千萬以上。

原PO也忍不住嘲諷：「安徽工廠口罩一片成本大約0.4~0.7台幣，聽說政府一片4元收，337萬片...」、「老闆是怕員工太辛苦，絕對不是進口利潤比自己生產高哦」。

鄉民也紛紛留言：「爽賺，國家的錢真好A」、「防疫這麼成功，是不是證明大陸口罩很好用」、「吃美豬都不怕死了，現在告訴民眾大陸口罩很可怕？」、「老闆是為了員工身體才用大陸貨，太感動了就關一輩子吧」、「安啦，看看爐渣案，肯定輕罰」、「老闆說是進最高規格的工業口罩半成品，我是不信啦」、「賺了錢進老闆口袋出了事員工擔共業」、「說個笑話，廠商會自律」。

(中時新聞網)