大武崙沙灘男子戲水秒昏，嚇壞眾人。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

天熱戲水易中暑！基隆市一名年約42歲的蘇姓男遊客，在3日下午4點左右於大武崙沙灘戲水時，突然昏倒，嚇壞周遭戲水民眾，並先由現場大武崙沙灘救生員救起，

據了解，該民眾昏倒在距岸邊5公尺內的水中，救生員先行救起後，由大武崙安檢所海巡人員及安樂消防分隊，合力將該位民眾抬上救護車，送往長庚醫院急救。

(中時 )