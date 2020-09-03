大武崙沙灘男子戲水秒昏 嚇壞眾人 20:402020/09/03 中時 吳康瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大武崙沙灘男子戲水秒昏，嚇壞眾人。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大武崙沙灘男子戲水秒昏，嚇壞眾人。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真） 天熱戲水易中暑！基隆市一名年約42歲的蘇姓男遊客，在3日下午4點左右於大武崙沙灘戲水時，突然昏倒，嚇壞周遭戲水民眾，並先由現場大武崙沙灘救生員救起， 據了解，該民眾昏倒在距岸邊5公尺內的水中，救生員先行救起後，由大武崙安檢所海巡人員及安樂消防分隊，合力將該位民眾抬上救護車，送往長庚醫院急救。 (中時 ) #大武崙 #民眾 #沙灘 #救生員 #消防分隊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 七夕火力全開 激動男女林務局旁邊「上上下下」 18:212020/08/26 社會 打造沙灘婚禮 屏縣集團結婚選在墾丁 19:202020/08/24 寶島 菊島觀光起飛 澎湖風箏節9月7至13日登場 16:142020/08/21 生活 3歲女童遭風箏捲飛7樓高 跳起救她的退役憲兵現身了 15:402020/08/31 社會 基隆大武崙沙灘地標危老 剝落水泥恐塌砸遊客 00:132020/08/28 生活 女童遭風箏捲起「飛天31秒」嚇壞民眾 教練曝：現場沒人照顧 23:522020/08/30 生活 休旅偽出國 穿梭基隆巷弄 04:102020/09/01 時尚消費 《雖然是精神病》小助理原來超會唱「嘹亮歌聲」嚇壞眾人 17:352020/08/26 娛樂 龍應台屏東生活3年 孕育首部長篇小說《大武山下》 17:192020/08/20 寶島 父子旗津戲水遭大浪捲走 2兒被「拍打上岸」 父失蹤一夜尋獲遺體 09:072020/08/29 社會 社會熱門新聞 色男受邀綠島陪潛 一晚4次指侵正妹女團員 - 社會 隔壁女騎士太美 淡水男騎士忍不住看一眼慘摔 - 社會 道上兄弟爆料館長 一句話揭陳之漢私下為人 - 社會 高雄少女密室軟禁4天只吃1次速食 全靠零食果腹原因曝光 - 社會 前台大校長李嗣涔組特攻隊醫院抓鬼 遭莫名屍臭轟出病房 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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