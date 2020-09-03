長榮大學認養大目降故事館，打造青年返鄉創業基地，展示新化的「過去、現在、未來」。（劉秀芬攝）

長榮大學認養大目降故事館，打造青年返鄉創業基地，展示新化的「過去、現在、未來」。（劉秀芬攝）

長榮大學認養大目降故事館，打造青年返鄉創業基地，展示新化的「過去、現在、未來」。（劉秀芬攝）

長榮大學認養大目降故事館，打造青年返鄉創業基地，展示新化的「過去、現在、未來」。（劉秀芬攝）

長榮大學管理學院、美術學院為新化歷史街區重新彩繪。（劉秀芬攝）

長榮大學管理學院、美術學院為新化歷史街區重新彩繪。（劉秀芬攝）

台南市新化區武德殿旁的大目降故事館，7月起由長榮大學管理學院的USR計畫團隊進行為期3年認養，長榮大學學生經過兩個多月田野調查，將故事館展示新化的「過去、現在、未來」3大主題區，吸引不少遊客前來參觀。

長榮大學管理學院「打造台南社創矽谷」USR計畫共同主持人劉嘉麒表示，學校長期於新化區進行社造活動，得知大目降故事館正好可供認養，而且正好符合計畫培養學生進行社企微創的目的，因此向文化局提出認養計畫。

故事館內的展示，都由學生一手打造，一進門就有值班學生為遊客解說。「過去」區有新化的早期發展歷史與故事，都是學生親自去田野調查訪問而來，「現在」區展示百年晉發碾米廠代表的米食文化。

「未來」區則展示在地返鄉設計師與學生共創之吉祥物、明信片，包括番薯、鳳梨、竹筍、橄欖、胡麻新化五寶，還有老街建築圖案、在地品牌特產都被入列，來訪遊客除了可以拍照留念，還可以玩輪盤遊戲，把明信片帶回家。

劉嘉麒表示，除了故事館將舉辦各式活動，「打造台南社創矽谷」計畫還有社區彩繪、美食迷走地圖APP、行動故事餐車計畫，希望藉由活動增加遊客在新化停留時間。

「打造台南社創矽谷」計畫還希望把返鄉創業青年結合起來，由學校提供資源、技術、人力，一起辦活動，增加曝光率，讓愈來愈多人聚集，力量就會變大。

(中時 )