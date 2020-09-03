彰化芳苑鄉今年普渡祭出海鮮大餐有螃蟹有龍蝦，照片發出後讓網友羨慕不已。(圖擷取自爆廢公社公開版)

彰化芳苑鄉今年普渡祭出海鮮大餐，從照片上可以看到滿滿的螃蟹，讓人垂涎三尺。(圖擷取自爆廢公社公開版)

照片上排列整齊的龍蝦是彰化芳苑鄉今年的普渡供品。(圖擷取自爆廢公社公開版)

到了中元節，家家戶戶都會準備豐盛的供品來祭祀好兄弟。不少宮廟也會盛大舉辦普渡活動。就有一名來自彰化芳苑鄉的民眾，就貼出當地的普渡照片，只見滿桌的海鮮，有魚有肉，還有龍蝦、螃蟹，每味的食物讓「人」看了都垂涎三尺，貼文發出後更有網友笑稱，「好兄弟吃完要痛風了。」

昨(2)日是一年一度的中元節，對於台灣人來說更是年中盛事。有網友在臉書社團《爆廢公社公開版》上貼出一系列的照片，更自豪的說，「這是彰化芳苑2020年的中元普渡」可從照片中看到，除了一般普渡常見的罐頭、飲料、餅乾之外，最吸睛的莫過於桌上那滿滿的海鮮，有螃蟹、蝦子等，此外也有白鯧、豬肉，放眼望去豐富的食物可說是看不見盡頭。

農曆7月普渡拜拜，信徒準備的供品大都不手軟，在彰化芳苑鄉，有一場普渡法會超大手筆，用的全是海鮮，有螃蟹、有龍蝦還有帝王蟹超級澎派。(影片來源/中視新聞網Youtube官方頻道)

其實這對當地人可以說是「見怪不怪」。在2018年時中視新聞就曾實地採訪，當年民眾集資砸金20萬元，準備了豐盛的普渡大餐。據報導，村落之間也會抽籤決定每年的主辦單位，村民便會開始集資，準備上一頓「痛風大餐。」

雖對當地人來說習以為常，但貼文一發還是讓大批網友羨慕，「好兄弟都吃到痛風了」、「太誇張了，痛風套餐」、「海鮮全餐就是霸氣！」、「海口人果然大方！」更有網友笑稱，「拜完以後真正的好兄弟就要開始搶了」、「明年全部的好兄弟都跑去了。」不過有網友疑惑，最近天氣炎熱，高溫是否會讓海鮮變質、不新鮮。但原PO也解釋，在每盤海鮮底下都會放上一包冰袋，且會訂時補充做更換，所以不必擔心。

(中時新聞網)