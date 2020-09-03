分析師指出，智利、秘魯等主要銅礦生產國的供給中斷問題獲得緩解，銅價短期內料承受壓力，但銅價歷經5個月反彈後，累計漲幅達50％左右。倫敦金屬交易所（LME）3個月期銅，3日亞洲盤下跌0.8％來到每噸6,643.5美元，該合約自3月19日摔至今年來最低價位，迄今已累漲51％。

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