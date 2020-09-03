供給問題緩解 銅價短期內承壓 20:412020/09/03 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 分析師指出，智利、秘魯等主要銅礦生產國的供給中斷問題獲得緩解，銅價短期內料承受壓力，但銅價歷經5個月反彈後，累計漲幅達50％左右。倫敦金屬交易所（LME）3個月期銅，3日亞洲盤下跌0.8％來到每噸6,643.5美元，該合約自3月19日摔至今年來最低價位，迄今已累漲51％。 (工商 ) #銅價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 抖音內測雲端遊戲 有望重塑手遊產業鏈格局 03:112020/09/01 兩岸 亞股兩樣情 印度南韓狂吸金 04:102020/09/01 投資理財 經濟內循環才是人間正道 04:102020/09/01 時論廣場 缺船、缺空櫃、運價攀、航班滿 航運業大多頭來了 04:102020/09/01 財經要聞 股價指數期貨贏家專欄－全球疫情持續 生技題材可期 04:102020/09/01 產業特刊 動保人士遞交動保法納入TNVR聯署書 農委會：評估增修必要 15:182020/09/01 生活 《商情》英國夏季銀行日 全球海運運費指數休市 10:342020/09/01 財經 日圓難升 安倍經濟學未必落幕 04:102020/09/01 財經焦點 《商情》供應減少 可望支撐錫價 15:232020/09/01 財經 《類股》鋼價漲聲隆隆 小將衝最快 10:512020/09/01 財經 財經熱門新聞 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 EUV機台出貨遭老美卡關換出路 2大咖救援陸晶圓龍頭 - 財經 賭盤驚爆危機？11／3大選當天 美股恐大地震 - 財經 台積電不是最愛？外資大爆買 這檔狂掃11萬張 - 財經 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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