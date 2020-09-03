澳元兌美元匯率在3月觸及今年來最低點後，至今漲幅達28％，但隨著澳洲第二季經濟陷入衰退，正式宣告連續30年正成長終結，分析師對澳元走勢的看法不一。即便澳洲經濟展望欠佳，澳元在過去幾個月仍逆勢走強，本周一度升破兌0.74美元關卡達二年峰點，此後回軟到兌0.73美元價位。

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