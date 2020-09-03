澳經濟陷衰退 澳元走勢難測 20:442020/09/03 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳元兌美元匯率在3月觸及今年來最低點後，至今漲幅達28％，但隨著澳洲第二季經濟陷入衰退，正式宣告連續30年正成長終結，分析師對澳元走勢的看法不一。即便澳洲經濟展望欠佳，澳元在過去幾個月仍逆勢走強，本周一度升破兌0.74美元關卡達二年峰點，此後回軟到兌0.73美元價位。 (工商 ) #澳元 #走勢 #難測 #兌美元匯率 #觸及 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》財政支出計畫出爐 韓股走揚 11:592020/09/01 財經 日圓難升 安倍經濟學未必落幕 04:102020/09/01 財經焦點 股匯雙漲 新台幣終結連二貶 16:332020/09/01 財經 《金融》川普民調回升助燃美元多頭 貨幣政策干擾長線 09:262020/09/01 財經 海空貨運旺翻 掀搶艙大戰 04:102020/09/01 財經要聞 缺船、缺空櫃、運價攀、航班滿 航運業大多頭來了 04:102020/09/01 財經要聞 《半導體》華泰火速填息 開源節流拚獲利 10:512020/09/01 財經 陸拘留澳知名華裔女主播 澳嗆：不出賣價值觀 11:352020/09/01 國際 匯率期貨趨勢專欄－CRB指數升 有利澳幣漲勢 04:102020/09/01 產業特刊 美元月線連4黑 04:102020/09/01 全球財經 財經熱門新聞 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 特斯拉市值蒸發1.4兆 空頭逮到機會 盤前股價再崩8％ - 財經 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 台積電不是最愛？外資大爆買 這檔狂掃11萬張 - 財經 EUV機台出貨遭老美卡關換出路 2大咖救援陸晶圓龍頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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