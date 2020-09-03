通膨升溫 土耳其里拉幣值創新低 20:402020/09/03 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 土耳其8月消費者物價指數從7月的年增11.76％升高到11.77％，3日土耳其里拉貶到7.4332里拉兌1美元的歷史新低。但倫敦調研機構凱投宏觀經濟師杜維（Jason Tuvey）指出，土國央行下一步怎麼走端看里拉匯率而非通膨，里拉若一再承壓，央行料透過利率走廊進一步緊縮貨幣環境。 (工商 ) #通膨 #土耳其里拉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 元大期貨推元黃金正反5 04:102020/09/01 證券．權證 低利率環境當道 納入新興債喜迎收益 13:582020/09/01 財經 整體債券基金 連20周吸金 04:102020/09/01 投資理財 博通 重回IC設計營收王 04:102020/09/01 產業．科技 《金融》法巴人壽推新美歐價值投資帳戶 台新投信代操 11:082020/09/01 財經 人行大寬鬆 陸高收債有看頭 04:102020/09/01 投資理財 《國際金融》澳洲央行維持利率不變 意外擴大銀行融資機制 13:242020/09/01 財經 政策助攻 印度基金績效可期 04:102020/09/01 投資理財 台新銀 連8年獲信保金質獎 04:102020/09/01 金融．稅務 新聞早班車》台捷簽3項MOU 華航評估直航 06:302020/09/01 政治 財經熱門新聞 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 EUV機台出貨遭老美卡關換出路 2大咖救援陸晶圓龍頭 - 財經 賭盤驚爆危機？11／3大選當天 美股恐大地震 - 財經 台積電不是最愛？外資大爆買 這檔狂掃11萬張 - 財經 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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