土耳其8月消費者物價指數從7月的年增11.76％升高到11.77％，3日土耳其里拉貶到7.4332里拉兌1美元的歷史新低。但倫敦調研機構凱投宏觀經濟師杜維（Jason Tuvey）指出，土國央行下一步怎麼走端看里拉匯率而非通膨，里拉若一再承壓，央行料透過利率走廊進一步緊縮貨幣環境。

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