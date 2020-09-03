強化淨值，必要時新光金控亦可搬遷總部。新光金財務長徐順鋆3日表示，今年新光人壽要積極增加淨值，尤其是「內升」的淨值，而新壽最值錢的大樓就是新光摩天大樓，但因為大部分自用，所以增值不能認列，徐順鋆表示，不動產部門會評估，必要時將摩天大樓改為全棟投資用不動產，即可認列增值利益，大幅提升淨值。

新光摩天大樓一直是台北市西區的地王，整棟價值500億～600億元以上，且新光金控創辦人吳東進深信，雙子星大樓開發案若成功，屆時新光摩天大樓的價值還會再進一步飆升。

金管會從2019年開始，對壽險監理增加淨值比指標，即淨值對應資產必須達2％以上，低於3％就會要求改善，低於2％則是會有強制增資或相關行政措施。

新壽2020年6月底資產已突破3兆元，資產快速增加，但資本市場波動加劇，讓淨值波動亦增加，3月新冠肺炎疫情即讓新壽淨值降到688億元，淨值比跌到2.33％，一度告急，新光金上半年火速增資新壽30億元，且改變會計制度，認列投資性不動產續後價值，即將多年累積在帳上的不動產增值利益，認入淨值內，未來不動產價值漲跌就會影響新壽的損益。

徐順鋆表示，今年新壽將提升淨值列入年終績效KPI，主要是看內升的淨值，即包括投資的金融資產增值、提升不動產價值、強化外匯準備金等，今年上半年新壽淨值提升，主要還是不動產部門的貢獻較大，股債價值回升對新壽淨值貢獻並不明顯，主要是其股票、基金部位到6月底還有89億元左右的未實現損失，到7月才轉正。

新壽今年認列多年投資累積的不動產續後增值利益，讓淨值增加449億元，成為拉高淨值比到5％以上的最大功臣，但如新光摩天大樓增值利益有數百億元，由於不是全棟都是投資性不動產，如新光金控總部、新光人壽總部等辦公室等，都算是自用，就不能認列增值。

徐順鋆表示，強化淨值有很多方式，必要時也可考慮將總部搬到如杭州北路的新大樓，將新光摩天大樓全棟出租，淨值即可有效提升。

(工商 )