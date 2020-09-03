吳克群、阿緯（劉峻緯）2日錄Yahoo TV《茜問》宣傳新專輯《你說，我聽著呢》，兩人大方坦白當了多年偶像，其實都有沉重包袱。吳克群自認從來沒有真正紅過，當年發行《為你寫詩》，本來要舉辦第1場演唱會，但後來突然取消，原因不是當時宣稱的椎間盤突出，而是根本票房賣不好！阿緯則自稱是「過氣偶像」，笑稱如果吳克群沒有紅過，那他就不是過氣，而是「已經斷氣」了！。

吳克群和好友阿緯向主持人陳文茜分享出道多年的心情，其實進演藝圈當偶像很不容易，吳克群自曝剛發片時，唱片公司想要把他塑造成「台版福山雅治」，但其實自己什麼都不會，卻硬要裝作是才子，後來開始創作寫歌，也是因為同期出道的周杰倫，能唱能寫成為亞洲天王，逼得他只能努力跟進。吳克群還坦言，自創歌曲〈殘廢〉寫的不是愛情，歌詞「我追不到你的美」是指他追不到那一個想要成就的位置，覺得自己像「殘廢」的心境，更認為自己從來沒有真正紅過。

吳克群、阿緯在Yahoo TV《茜問》分享多年「偶像」出道心情。（Yahoo TV提供）

吳克群透露，過去為了追求天王的位置，長期在壓力下過得十分辛苦，直到這幾年才學會丟掉束縛，做真實的自己。而阿緯從偶像走入家庭，轉型開餐廳，也一樣不被看好，但他認真把餐飲當主業經營，即使今年碰上疫情，也當作是一場考驗，就是努力面對，果然成績不俗。

(中時 )