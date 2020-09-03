繼7月底起，台灣搶先全球復航國際郵輪展開跳島之旅，並帶來熱賣秒殺的好成績，現在迎接秋冬季，雄獅旅遊再次攜手星夢郵輪「探索夢號」打造新玩法，10月22日至11月22日獨家推出「oh海呦！環島去」共7個航次、多種選項的環島遊程，最長可玩到6天5夜，並停靠台南、澎湖、高雄和花蓮港口，讓遊客最多可一趟玩遍4個港口的周邊景點，即日起開賣，預計也將掀起搶購熱潮。

雄獅旅遊再次攜手星夢郵輪，並合作各地方政府，打造「oh海呦！環島去」7個航次。（雄獅旅遊提供）

海外旅遊尚未解封，國人想旅遊解悶的渴望仍強烈，搭乘國際郵輪出海旅行所帶來的「類出國」氛圍讓遊客趨之若鶩，探索夢號的跳島遊目前已順利完成12個航次，乘載共近1萬5000人赴離島旅遊，接下來雄獅旅遊獨家推出的「oh海呦！環島去」則呼應交通部的「藍色公路」計畫，將行程重點移至環島，且旅客可選更長的天數旅遊，加上在台灣環島所靠岸的港口更都是天然深水港口，旅客不用搭乘接駁船，可以自由上下郵輪，讓出遊心情更悠閒愜意。

7月底以來「探索夢號」的跳島遊程帶來熱烈迴響，一位難求。（何書青攝）

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示：「我們將環島遊程的天數拉長，不只適合下半年要消年假旅遊的旅客，更降低去趟旅行回來常常會很勞累的感覺，停靠的地方也都是觀光資源豐富的熱門旅遊目的地，相較於過去的郵輪航程，我們更著重於靠港後在地的體驗、帶出新玩法，用不一樣的角度探索台灣的美。」

雲頂郵輪集團台灣區業務部副總裁劉曉寧則表示，星夢郵輪非常榮幸能夠配合交通部藍色公路觀光政策，繼「跳島郵輪」後再度聯手雄獅旅遊推出業界首發的「環島郵輪」，為了帶給旅客安心、安全的郵輪旅遊體驗，自10月22日起的環島航次，「探索夢號」將繼續落實健康篩查、消毒清潔、社交距離等各項防疫措施，以具體行動響應政府推行的安心旅遊政策，嚴格把關旅客與船員的健康安全；此外，疫情造成台灣觀光旅遊產業衰退，雲頂郵輪集團亦期盼能透過「環島郵輪」的推動，進一步活化國內郵輪產業鏈，共同為台灣經濟振興盡一份心力。

「探索夢號」為打造安心旅程，做足防疫準備。（何書青攝）

雄獅旅遊所獨家推出的「郵輪環島」7大航次，集結了各地政府的觀光資源，讓旅客體驗別出心裁在地觀光旅程，以6天5夜的航次來說，自基隆出發，陸續停靠台南（安平港）、澎湖、高雄（高雄港）、花蓮（花蓮港），離島、本島都玩到，並與5縣市規畫郵輪旅客專屬活動，像是在台南安平港舉辦「府城小吃市集」，網羅最受歡迎的排隊小吃、伴手禮名店；在高雄最新網紅打卡點大港橋畔，欣賞內門傳統表演宋江陣；花蓮縣府則提供1000份在地伴手禮送給到港的郵輪旅客；到澎湖時，旅客更可獲贈限量的美人魚燈及嗨熊旅行頸枕做為紀念。

即便是身為母港的基隆港也值得旅客走訪，無論郵輪何時靠港，不斷電的基隆總有亮點，例如從日出開始，享用特色早點周家蔥油餅，午餐可到仁愛市場體驗最道地的美食，晚上逛完廟口夜市還可以到地標、中正公園等最佳郵輪觀賞點欣賞港區夜景，準備迎接最精彩的夜生活─日式居酒屋、崁仔頂漁市，24小時皆有看頭，隨時都準備好迎接郵輪旅客。

台南府城是知名的觀光城市，並擁有得天獨厚的水文條件，為了歡迎疫情解封以來首批的郵輪旅客，台南市政府特別整理出周邊的私房景點、交通接駁等服務，方便自由行旅客規劃台南1日遊；台南各商圈還整合出代客配送的貼心服務，方便郵輪旅客安心採買台南好物；最壓軸好戲，則是在安平港特地為這趟航次規劃的「府城小吃市集」，將蘊含台南文化的美食、伴手禮搬到碼頭，包含牛肉湯、米糕、蝦捲、擔仔麵、碗粿、肉粽、豆花、茶葉蛋等，除了提供郵輪旅客選購外，更將開放一般市民進入港區，與探索夢號合影。

此外，為了歡迎郵輪環島首航將於10月26日抵達台南，當日下午將帶來「阿哲市長走讀府城」半日遊，將抽出限量郵輪旅客與黃偉哲市長將和藝人王彩樺同行搭乘露天雙層巴士，暢遊府城知名景點。美食市集巡禮後，探索夢號也將由安平港出發至澎湖的離島航線，安平港灣區發展方向更確定為「北自貿、南觀光」，未來台南海岸線的發展指日可待。

高雄港是國際級天然良港，港口旁邊即有著名的駁二藝術特區、流行音樂中心、棧貳庫、大港橋，旅客下船後即可步行至園區遊覽，高雄市府特別配合雄獅航次「10/23探索夢號首航高雄」航程，推出「百人舞宋江，吉祥物迎賓，大港旋轉秀，石斑好饗受」等限定活動，活動包含「藝陣之鄉」的高雄內門區宋江陣表演，高雄現在最夯打卡地點「大港橋」的旋轉秀，高雄觀光與物產代表吉祥物的迎賓活動，並讓所有旅客在船上免費享用純淨鑽石水養殖的龍膽石斑「鑽石斑」的好味道。

此外，更邀請到新任高雄市長陳其邁化身高雄觀光大使，走讀大港橋並與郵輪旅客搭乘輕軌漫遊亞洲新灣區，經雄獅旅遊抽出的幸運郵輪旅客，將可參與由市長親自化身導遊導覽解說高雄市景點的輕旅行。

花蓮港是台灣東部唯一的國際商港，地理位置絕佳，太魯閣公園、清水斷崖等壯闊山海洄瀾一直是台灣最熱門的旅遊度假地，雄獅獨家推出的7個「環島郵輪」航次中，目前就有6個航程會停留花蓮港，不但一次解決花蓮住宿、交通的問題，並響應郵輪做為本土農產品的展銷平台，預計加強推廣花蓮在地伴手禮和農特產品，如剝皮辣椒、鶴岡文旦、剝皮辣椒鰻魚罐頭等，以及結合在地觀光行程，不但提升花蓮觀光與郵輪經濟產業鏈，更成為花蓮觀光新亮點。

更好康的是，為歡迎探索夢號環島首航造訪花蓮的旅客，花蓮縣府還特別準備了1000份「豐興餅舖-流星餅10入禮盒」及「花蓮瑞穗鶴岡文旦」作為伴手禮致贈旅客，讓每位來訪的旅客感受到花蓮的熱情及豐富的物產。

交通部觀光局澎湖國家風景管理處也特別為「環島郵輪」抵達澎湖的旅客，將「2020澎湖國際海灣燈光節」的演出時間提前到晚上6點半，主燈區有高達8公尺的美人魚，搭配「蓬勃之海」海上燈光水舞秀，這將是首度在郵輪制高點上欣賞水舞燈光秀；此外，澎管處也提供限量的美人魚燈及嗨熊旅行頸枕做為贈品。

雄獅旅遊獨家推出「探索夢號」環島郵輪，以基隆為母港，共計7個航次，包括6天5夜之四個航次（10/25、11/1、11/8、11/22出發），航程造訪基隆、澎湖、花蓮、高雄、台南，海景艙房每人僅9900元起；5天4夜一個航次（11/15出發），航程造訪基隆、澎湖、花蓮、高雄，海景艙房每人8900元起；4天3夜一個航次（10/22出發），航程造訪基隆、花蓮、高雄，海景艙房每人最低7900元起。

此外，雄獅旅遊也特別規劃2天1夜的「海上巡航假期」一個航次（11/20出發），將繞行基隆嶼、遠眺龜山島，並有機會一賭現下最夯的網美景點「牛奶海」，海景艙房每人最低僅2500元起，就可輕鬆感受類出國風潮。訂購詳情可至【Oh海呦！環島去】探索夢號遊行程集合頁https://travel.liontravel.com/category/zh-tw/cruise/index查詢。

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