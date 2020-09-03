榮獲坎城影展金棕櫚大獎、由坎城大導羅蘭約菲、傳奇配樂顏尼歐莫利克奈攜手合作，集結奧斯卡雙影帝勞勃狄尼洛、傑瑞米艾朗與《即刻救援》連恩尼遜同台飆戲的史詩鉅作《教會》，睽違34年將於9月11日重返大銀幕！除了《新天堂樂園》、《海上鋼琴師》、《八惡人》等經典電影配樂以外，配樂大師顏尼歐莫利克奈最讓粉絲難以忘懷的作品就是名列「AFI百年百大電影配樂」的《教會》配樂，但導演羅蘭約菲透露顏尼歐最初曾婉拒為《教會》配樂，苦等了三週才讓他點頭答應，最後更成就了配樂經典，羅蘭約菲說：「顏尼歐為電影中的加百列修士做出了平靜卻又孤獨的音樂，他的音樂比任何語言更純粹，更能打動人心。」而發行片商甲上娛樂今日(9月3日)也發佈致敬金獎配樂大師顏尼歐莫利克奈的特別版預告以及金獎影帝勞勃狄尼洛的經典海報，讓影迷重溫電影《教會》的不朽魅力。

導演羅蘭約菲在邀請音樂大師顏尼歐莫利克奈為《教會》做電影配樂時，曾在一場私人試片中套用了亞歷山大馬切羅的雙簧管協奏曲作為加百列修士的主題曲，結果顏尼歐在看完試片後哭到無法說話，最後更婉拒說：「你的電影不需要音樂，我也無法寫出比這個更好的配樂。」讓導演羅蘭驚覺自己可能犯了天大的錯，耐心等了三星期後才接到顏尼歐的來電說他有個小主意，導演羅蘭聽了顏尼歐為加百列修士打造的雙簧管主旋律，他說：「那瞬間我起了雞皮疙瘩，這不是小主意，這就是電影！」除了動人的音樂之外，電影中壯闊的伊瓜蘇瀑布場景也蔚為經典，導演羅蘭表示：「我們幾乎把整個瀑布都攀爬過了。」而影帝傑瑞米艾朗獨自攀爬超過60公尺瀑布的驚險戲更是親身上陣，傑瑞米坦言：「雖然有繩索輔助，但過程還是非常驚險，身體被水打濕增加了攀爬的難度，瀑布造成的風很強勁又濕冷，我覺得那天是整部電影拍攝中最長的一天。」拍完後傑瑞米衝回飯店洗熱水澡以免著涼，他說：「我們只是在拍電影，但一想到真的曾經有意志如此堅強的人們攀上瀑布頂端傳教，讓我打從心底佩服。」

(中時 )