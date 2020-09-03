星期三凌晨，美國加州范登堡空軍基地(Vandenberg AFB)突然有一道火柱射向天空，是一枚義勇兵3型(LGM-30 Minuteman III )洲際彈道飛彈的測試，它在飛行6759公里後，到達馬紹爾的夸加林環礁(Kwajalein Atoll)。

美國空軍表示，這是例行的飛彈試射，並無安裝彈頭，僅為證實洲際飛彈(ICBM)系統的準確性和可靠性。

這枚測試用的飛彈，是從北達科他州米諾特空軍基地，第91飛彈聯隊運抵范登堡的，但參與測試的技術人員，還來自許多單位。報導稱，此次飛彈測試，彈頭段安裝的是重返大氣層測試載具（The test reentry vehicle）。

路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地(Barksdale AFB)司令部的一份聲明說：「即使在疫情大流行期間，美國空軍全球打擊司令部，仍保持相當高的戰力，以確保美國的威懾力量。」

雖然美軍表示，這場飛彈試射是例行的，但是在8月4日，就已經試射過1次義勇兵3型飛彈，也就是說，8月已進行2次飛彈試射，次數頗多，有一點不尋常。

義勇兵飛彈是美國目前唯一的陸基型戰略洲際飛彈，它的服役歷史相當長，義勇兵1型在1962年就服役，1965年推出2型，珼在持續服役的3型是1970年問世，至今也已50年。

(中時新聞網)