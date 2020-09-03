陸方將於今年9月中旬舉辦「海峽論壇」，但我國陸委會今日卻表示，禁止中央機關人員參與外，也不樂見我地方政府與會，更「奉勸我民眾及民間團體，勿輕易參加」，等於是斷了兩岸在論壇上溝通的管道，對此，大陸學界相當震驚，直呼這是兩岸交流的悲哀！

據ETtoday新聞雲報導，大陸涉台學者包承柯受訪時指出，過去蔡政府不斷強調不會阻礙兩岸溝通的橋樑，但如今卻針對兩岸行之有年的海峽論壇出手，這不僅僅是再打自己的臉，更是一種相當沒有自信的行為展現。

包承柯分析，在疫情期間，蔡政府千方百計阻止滯留大陸的台灣民眾回台，早已是兩岸交流的警訊，蔡政府意圖隔絕兩岸的聯繫，讓民間交流漸漸脫鉤，回顧過去，就算是提出兩國論的陳水扁時期都沒有做出這種行為！

而北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺也表示，民進黨政府在通過「反滲透法」、「國安五法」後，對兩岸交流的衝擊越來越大，在中美兩強對抗中，他們已經明確選邊站；而在即將到來的9月立院修憲委員會中，恐怕又會大搞「法理台獨」，幾乎快衝破大陸底線，兩岸關係的未來真的令人堪憂。

(中時新聞網)