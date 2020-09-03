台南市善化牛墟市集因用地租約2年後到期，將面臨搬遷或消失危機，消息一出引起民眾關切，不少人趕忙去懷舊或嘗鮮，許多人逛到累了渴了，總想來一杯冰涼飲料，牛墟裡的阿堂伯青草茶是知名老攤，一賣就是60多年，連南科科技新貴都愛喝。

阿堂伯青草茶只賣兩種口味，一種是白鶴靈芝青草茶，另一種是養肝茶。第三代老闆蘇秉利說，白鶴靈芝青草茶是由阿祖蘇四靈依循古書研發出來，內容有白鶴靈芝、蜈蚣草、薄荷等青草，經過4小時熬煮而成，養肝茶則是蘇秉利自己研發，不少人想問青草茶配方，蘇秉利笑而不答。

蘇秉利的父親蘇極步最早用腳踏車載著青草茶到善化戲院前叫賣，後來改用三輪車載到牛墟販售，並隨著牛墟的遷移而跟著移動，因為蘇極步的外號叫阿堂，蘇秉利30多歲接手後，正名為阿堂伯青草茶。

早年到牛墟買賣的農人，忙了一早上後，總是要來杯白鶴靈芝青草茶清涼降火，牛墟以前也有多攤賣藥草的攤販，但4、5年前已都陸續收攤。

蘇秉利說，以前每杯10元賣了20多年，近幾年為了衛生，才改用瓶裝，小瓶20元、大瓶50元，滿百再送1小瓶，平日可賣300瓶左右，假日則準備400至500瓶，賣完為止，太晚去就買不到。除了牛墟開市日，想喝阿堂伯青草茶，就得到蘇秉利位於新市的小店面購買。

雖然青草茶是一種很傳統的飲料，但消費者不是只有老年人，還有很多注重身體健康的族群，附近南科上班族也是重要消費者，還有很多老客戶一走近都不用說話，老闆娘立馬把青草茶裝袋送到客人手上，靠眼神交流，一手交錢一手交貨，非常有默契。

(中時 )