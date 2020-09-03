國民黨推特使用四國語文，包括印度文。（摘自國民黨推特）

國民黨國際部副主任何志勇。（黃福其攝）

國民黨國際部主任李大中。（黃福其攝）

黃福其／台北報導

國民黨主席江啟臣為追回網路聲量及話語權，除了推出數位黨部App ，近半年也加強經營網路社群，其中對國際發聲的「推特」，追蹤者已迅速成長6倍，達1.5萬人，雖遠不及民進黨7.1萬人，但中英日印等四國推文頗具特色，屢屢引起注意，國際部對未來發展深具信心。

國民黨網路社群經營不佳，向來被視為選票流失，尤其是青年選票不如綠營的癥結之一。去年10月，中常委曾文培、田方倫中常會舉推特為例，指目前蔡英文帳號追隨者56.7萬人，韓國瑜僅4818人，相差 117倍；民進黨帳號追隨著者4.77萬人、國民黨僅2401人，相差近20 倍，提案要求檢討。黨主席吳敦義聞言訝異說：「怎麼差這麼多」，指示文傳會加強，搶回網路話語權。而後國民黨一度力圖振作，但人手不足又欠缺資源，成效有限。

今年3月江啟臣接任黨主席，國際常用的推特、國內常用臉書及IG分別由政策會國際部、文傳會新媒體部負責。留美博士的國際部副主任何志勇，去年11月曾支援過黨部推特發文到今年1月後離職，5月被江啟臣找回來，任務之一就是經營推特，除了中英日文之外，有印度文，3個多月發約200則推文，追蹤者從2400多人迅速增至1.5萬餘人，「外宣」效果逐漸浮現。

何志勇說，推特受字數限制只能用短文，要抓對議題、風格才能引人注意。例如8月15日高雄市長補選敗選，當天恰逢對日抗戰勝利、印度獨立紀念日，因此當天首度發印度文推文，附上當年蔣介石、宋美齡夫婦赴印度探視甘地的照片，一則短文吸引逾千位印度追蹤者，還被轉發300多次、按讚900多次。而前一天則先發日文提醒「歷史傷痕可以原諒，但不能遺忘」，以及幫李眉蓁拉票的中文推文，結果前者也被轉推128次、後者只被轉推12次。

「藉推特作國際宣傳，會有效果的，民進黨不就常出口轉內銷？」何志勇舉例，中國休士頓領事館遭美國勒令關閉，他就援引美國空人與太空總署常用的對話「休士頓，我有問題嗎？」發文；這次民進黨政府推新版護照封面，為了將「Republic of China」縮小到難以察覺，又要繞著國徽圍成一圈而不得不印了3次，他推文說「 Republic of China很重要，所以要寫三次？」都有包括兩岸或他國追蹤者轉推或說喜歡，也有人酸「國民黨成了中共同路人」，但仔細一想，就知道只是以電影台詞或慣用詞來嘲謔時事。

此外，今年7月15日首度發日文推文，他以「對不起，我們遲到了！」向日本表達國民黨願意與日本民眾接觸，也增加逾千位日本追蹤者、509則回應，而且隔天朝日新聞就主動接觸國民黨進行採訪。

據悉，國際部以有限人力結合立委助理、志工甚至海外華僑，分設「英文小組」、「日文小組」，每天討論議題、校對文字，在推特發文。儘管民進黨推特追蹤者從去年10月近4.8萬人，如今增至7.1萬人，蔡英文總統的追蹤者更從56.7萬人增至130萬人，國民黨1.5萬及江啟臣3704個追蹤者相較是小巫見大巫，但國際部仍深具信心。

國際部主任李大中說，國民黨推特去年4月才設立，且最近才開始用心經營，雖不像執政黨有府院黨大量資源及編組人員相互呼應，只能以游擊隊對抗正規軍，卻可在不對稱的戰爭中以一擋百。目前天天都有一至兩則推文，每則都標注民進黨推特小編，雖然對方不知是不願或不敢，極少回應，但部分一再秒回的回應者明顯是綠營網軍，可見國民黨的推特已開始被綠營關注。

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(中時 )