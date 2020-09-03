奧斯卡影后希拉蕊史旺（Hilary Swank）在Netflix最新原創影集《遠漂》（Away）裡飾演一名冷靜堅毅的太空人，帶領全球五大強權國家的菁英太空團隊前往火星執行任務。近期她透過視訊接受訪問，聊到如果能帶3種人事物上太空的選擇，她私下向台灣媒體透露第一優先是她的4隻狗寶貝，再來是她的寵物鸚鵡，第3個才是老公，還暗示別讓她老公知道，表情頑皮親切！希拉蕊史旺在《遠漂》劇中飾演美國太空人艾瑪格林，被地面太空中心賦予重任要帶領國際菁英太空人團隊前往火星探勘，為人類的未來找尋出路。劇中的她與團隊，必須遠離地球告別親愛的人三年，應付在外太空探勘時的突發事件，以及帶領團隊面臨的人際關係難題，希拉蕊演出艾瑪一角，認為即便艾瑪已為這任務做好準備，她絕對無法預料離開所愛的人會是如此難過與無助。

希拉蕊透露自己為了演出太空人角色，不但接受了體能訓練，也為無重力演出進行特訓，她笑說小時候的夢想就是成為太空人，所以儘管訓練過程對於體力的負擔非常辛苦，但她甘之如飴。她這次拍攝過程中，最特別的經驗是前往位於德州的休士頓太空中心，和真正的太空人進行交流，甚至得以用自己的手機和一名正在外太空執行任務的太空人通話，是畢生難忘的經驗。此外，希拉蕊史旺透過視訊受訪時，疼寵毛孩的舉止表露無遺，被問到如果只能帶三種人事物上太空，她的首選竟然是4隻寵物狗和寵物鸚鵡，製片老公菲利普史奈德只能排第三！ 不過若是能自由選擇隊友，除了寵物和老公，她還打算帶上閨密瑪莉絲卡哈吉泰（Mariska Hargitay）和哥哥丹尼爾，可以看出毛孩在她心中比老公和家人朋友更為重要。

在《遠漂》與希拉蕊史旺同場飆戲的華裔女星鄔君梅（Vivian Wu），近年因在宮廷劇《如懿傳》飾演太后人氣再攀高峰，這次在重返好萊塢的最新力作《遠漂》中，飾演來自中國的女性太空人，她直誇「這是近年來她收到最好的，關於亞洲女性的劇本。」加上能和兩度拿到奧斯卡影后的希拉蕊史旺合作，讓她更加興奮，她也盛讚希拉蕊是個非常好的演員。確定接演後，人在上海的鄔君梅曾利用一個半月的空檔，每天去太極館報到，從早上九點到下午六點，每天練習太極和打坐，她表示太極動作對於她在拍攝無重力狀態時的表演很有幫助，而打坐則是幫助她學習長時間和自己相處，就如同孤身一人在太空的太空人一樣。

擁有多年好萊塢拍攝經驗的鄔君梅被問到身為亞洲女性演員，過去的工作環境與現在有什麼不同，她透露在拍完《末代皇帝》後她正式前往好萊塢發展，初期接到角色戰戰兢兢，完全不敢有任何意見，笑說拿到劇本後「要乖，真的是一個標點符號都不能改。」但這次與《遠漂》劇組合作，她首度感受到包括導演、編劇等主創團隊對於不同文化的尊重，不僅時常來徵詢她對於華人文化的相關意見，甚至讓她參與創作，於是她把太極與書法都帶進表演中。劇組如此重視並願意花時間去瞭解不同的文化背景，並且耗費心力呈現出來，她透露「在好萊塢工作這麼久，這真的是第一次。」這次的拍攝經驗也讓她感到非常感動。

有趣的是，當兩人被問到身處外太空會最想念的事物，希拉蕊史旺選擇了現場演唱會，她表示十分懷念聽現場演唱會的日子。儘管疫情對生活和工作造成很大的影響，她還是很珍惜這段可以喘口氣的時間，利用空檔去學習了編織以及彈吉他。鄔君梅則表示她最放不下上海小吃，像是小籠包、餛飩、蔥油餅之類，在拍戲過程中由於必須控制飲食，所以殺青後她立刻就下了好幾碗麵大快朵頤。Netflix原創自製影集《遠漂》將於明日(9／4)上線。

(中時 )