南投傳出駭人聽聞命案，4歲女童慘遭生母同居人殺害並棄屍，8月中旬檢警接獲通報，經過調查尋找，9月3日找到女童被掩埋的遺體，而29歲的生母也坦承與37歲的陳男一同搬運女童屍體、棄屍；女童被埋在陳男位於八卦山區的老家旁空地，網路紅人「正義哥」徐奕曝恩主公顯靈，認為可能是想幫女童申冤。

經常關注虐童案的「正義哥」徐奕，得知這起殘忍虐童致死案後，相當憤怒，原本想到警局堵兇嫌陳男，但已經先行被警方移送。徐奕在臉書PO文表示，「恩主公帶路，說南投虐童小孩死亡案件真的有」，雖然並不是徐奕乩身，但身上掛的恩主公的靈牌，常常會有感應。

像這次南投女童案，恩主公靈牌顯靈，原本在彰化吃午餐的徐奕，靈牌突然晃動，同時感應恩主公似乎要他前往南投殯儀館，詳細詢問才知道被虐死的女童正在解剖；徐奕說靈牌晃動的時間點，應該就是女童被挖出的時間，當時女童遭虐死埋屍的訊息警方尚未發布，徐奕就先開直播在臉書上告知。

巧合不只這一樁，遭虐死的4歲女童，生日是9月2日，在她5歲生日這天慘遭殺害，而中元節剛過，埋在八卦山上的女童就被找到，一切或許冥冥之中都有定數。

(中時新聞網)