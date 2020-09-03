跨界或聯名，已成為台中飯店業今年中秋禮盒的主流趨勢！大毅老爺行旅跨界與國立台灣美術館聯名合作，以國美館典藏之李錫奇〈月之祭─原作版畫集〉與溫孟瑜〈每日的作息〉兩代台灣藝術家作品，延伸至2020年中秋節慶禮品「月光下」及日常贈送禮品「日常解『芳』」兩組禮盒，讓佳節之間、日常時刻的人際經營，帶有藝術氣息的流動。

同時，經由國美館與大毅老爺行旅聯名提升雙方品牌效益，促進文化創意之多重價值，強調在旅途中結合藝文愛好的特殊實踐，為城市觀光增添深刻的體驗。

台中大毅老爺行旅實踐旅途中結合藝文愛好，以「旅店中的美術館」持續與在地創作者協力創造旅人與藝文作品的相遇，為城市觀光增添知性體驗。如飯店大廳館藏藝術作品，當初有賴國美館執行團隊藝術銀行協助，由於地理位置接近，飯店曾做為國美館藝術住宿指定選項。

同為藝文支持者的緣分，促成2020年國美館以藏品圖像授權方式與台中大毅老爺年節禮盒合作。國美館館長林志明表示，食品是大家最喜歡最實用的禮盒內容，此次與台中大毅老爺行旅雙品牌合作，讓藝術體驗更貼近人際之間往來，「美術館與設計飯店聯手，讓此款禮物充滿精緻與知性。」

1969年7月美國阿波羅11號登陸月球，全球約有五分之一人們聽聞此消息。儘管並未發現月兔與嫦娥，人們對月亮神祕魔幻的念想有增無減。藝術家李錫奇因該事件發想現代版畫《月之祭─原作版畫集》，每幅不同的月暈色彩，以東方書法筆觸呈現，加以妻子、現代詩人古月應其創作出十首詩文，詩畫相映，溫柔體現月亮做為東方文化中難以言喻的情韻對象。也許東方的月亮，並非阿波羅11號踏上的那輪明月。

「月光下」禮盒內容有三款不同口味月餅，如伯爵茶桑葚、棗泥核桃蛋黃與台灣柴燒桂圓，並搭配鳳梨酥與老爺集團牛軋糖，滿足偏愛多樣口味、又無法割捨傳統口味的送禮需求。

一年365天、一天24小時、上課時間或是工作日，我們的生活分割成不同的時刻，宛如溫孟瑜作品中精準的構圖。日常的時刻總帶有任務，我們憑藉智慧、力量與無奈，逐一過關。作品中遠眺的風景、想去旅行的世界地圖，成為生活前進的補充站。當靈感枯竭時，我們可以伸伸懶腰，拉開椅子。轉身用熱水解開一陣陣的芳香。啜飲茶水時，為自己舒心，也作為一份舒心的禮物。

茶品禮盒中採用台中百年茶廠-華剛茶業的在地茶葉，以台灣最受歡迎的三大茶種組合而成，奠基於台灣深厚的茶飲文化，以「不搞烏龍」、「自帶桃花紅」與「心情四季春」三款內容，再搭配上一款取藝術家作品中色彩所設計出的馬克杯，讓每日的溫熱茶水為茶香入口帶來療癒、聞著茶香舒心的生活況味，成為繁忙的現代生活中，值得分享的日常解「芳」。

旅店X美術館跨界聯名禮盒，兩款創意新作禮盒，搶先上市的為中秋禮盒「月光下」，每盒定價1,280元；茶品禮盒每盒定價1,380元，於9月15日開放網路及電話預購。

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