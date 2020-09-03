豪華湖畔Villa，8人同行，每人4千有找。圖：綠舞提供

忍者之森是小朋友最愛的活動。圖：綠舞提供

舞饌的心舞會席以宜蘭新鮮食材做出創意料理，。圖：張佩芬

在綠舞，擁有放空自己的絕佳環境。圖：張佩芬

不能到日本旅遊，對於哈日族來說是相當難耐的事，打出「一秒入境日本」口號的綠舞國際觀光飯店與綠舞日式主題園區，成為哈日族偽出國最好的選擇之一，廣達2.2萬坪的迴遊式日式庭園，遊園方式豐儉由人，可以選擇高檔的豪華湖畔Villa住宿，也可以花300元買張票入園參觀，或是599元起參加各種套裝行程，穿上浴衣在園內好好玩上一天。

年輕的王韋俊，帶著他甜美可愛的女友劉品伶，買了每人999元的套裝行程，包括門票、經典浴衣、和菓子體驗、抹茶體驗，兩人在園區度過難忘的假期。劉品伶說，她在電視上看到綠舞的介紹，就告訴王韋俊一定要帶她到綠舞，一起回味日本旅遊的美好時光。

也有姊妹淘，訂一間兩層的豪華湖畔Villa，八個人在綠舞辦場兩天一夜的旅遊行程，不用走出園區，優雅的、知性的、刺激的，或重拾童年時光的多種活動與泡湯行程全部都包了，有5坪庭園，室內上下兩層55坪空間，訂價5.5萬元的豪華湖畔Villa，4人住宿2.58萬元，8人入住3.18萬元(周六與國定假日前一晚加價4,500元)，平均每人4千元有找，就可以有一場高私密性的日式旅遊體驗。

綠舞的大型日式庭園，設有美術館、展演廳、遊客中心、探索樂雲、奇幻森林室內兒童遊戲與戶外兒童賽車、射箭區、滑草區等，可搭配乘竹筏在水田上種植「輪傘莎草」、製作和果子、抹茶體驗、浴衣體驗等活動，吸引不同族群入住。

其實到綠舞，什麼都不做，放空自己，對平常工作勞累的各行各界的人士，是真正的休閒度假，可遠眺中央山脈山景、觀望龜山島海景與蘭陽平原田野，早上悅耳、特殊的鳥叫聲，會讓人忍不住開窗尋鳥；開幕兩年多，園內栽植的花草樹木日益茂盛美麗，傍晚可到飯店三樓陽台區特設的雅座觀賞日落。

午晚餐可選擇蝶舞咖啡廳的多國料理，或是舞饌日式料理，餐廳主廚利用宜蘭在地新鮮食材做創意料理，像是舞饌的心舞會席，明太子烤綠竹筍、平目西京燒(蘇澳大比目魚)、酒盜磯煮鮑魚、起司牛肉壽司等十道菜，新鮮美味，令人激賞。

目前綠舞推出的專案，客房住宿一晚附

蝶舞咖啡廳早餐一日(依房型提供)、經典浴衣體驗(依房型提供，價值NT$499／人)、抹茶體驗 (依房型提供乙次，價值NT$499／人，Villa房型可選擇和菓子體驗或抹茶體驗2擇1)、忍者之森或輿神同行二擇一(忍者之森活動適用6-12歲，價值NT$899／人、輿神同行，價值NT$599／人)、客房內MINI BAR、迎賓小點、館內免費無線網路、休閒中心設施(風呂浴場、健身設備、Switch、戶外景觀游泳池)、免費暢遊日式主題園區 (全票價$300／人)、奇幻森林(騎士堡) (原價$250／1大1小)、文創小舖DIY(依房型提供，價值NT$120起／人)。

(工商 )