一位男網友表示，新冠肺炎疫情改變了他的生活方式。他現在出門習慣讓「下面好大一包」，更發現生活周遭的人，態度竟出現驚人變化，不管是鄰居、警察、客人、老闆都變得客氣有禮貌。原來是因為近期大蒜價格大漲，一公斤飆破300元，害他只能隨身攜帶大蒜出門，有趣的做法也讓網友大讚：看來是個狠腳色。
原PO在臉書「爆廢公社」上表示，「你們可能不知道蒜頭盤價一公斤破300！但你們一定要知道一件事。」原PO指出，自從大蒜價格飆漲後，出門都會綁一包蒜頭在腰上，沒想到旁人的態度也因此出現驚人轉變。原PO說「鄰居看到我會打招呼了！警察臨檢態度客氣了！客人看到我態度明顯尊重了！在員工面前講話可以大聲了！搭公車都有小學生讓座！連吃麵線老闆大腸都多送兩塊！」直呼「原來成功真的需要方法，我可以你也可以！」
貼文一出，網友們紛紛表示「現在蒜頭真心貴」、「今年蒜頭真的很貴…」、「蒜頭現在贏過口罩了」、「蒜頭真的貴到靠X！」而看到原PO這身外出裝備，網友直呼「江湖在走，蒜頭要有」、「有蒜就是任性」、「炫富魔人，小心被搶」、 「真夠囂張的出門走路，橫著走」、「的確是個狠角色」、「蒜泥狠」。
據了解，受到新冠疫情影響，西螺果菜市場大蒜價格在兩周前就飆到每公斤288元的天價，而1日更飆上333.4元「天價中的天價」！疑似因為疫情，導致國外蒜頭卡在海關進不來，連國產蒜頭也因雨災失收，造成價格一路飆漲，物以稀為貴。西螺果菜市場經理姜福指出一公斤333.4元的大蒜價格「應該是最高點了」。
(中時新聞網)
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