首艘國產航母山東艦啟航赴渤海展開艦機融合訓練

中美及兩岸關係緊張之際，解放軍頻頻在中國大陸近海地區演習。根據周四（3日）拍攝的衞星圖片，航空母艦遼寧號及山東號同時離港，出海執行訓練任務，據已公開資料顯示，這可能是大陸現役2艘航空母艦首次同時出海訓練。期間2艘航母是否會合進行雙航母展示，受到外界關注，美軍部署於日本與韓國的偵察機應該不會放過此一仔細偵察的機會

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據《東網》報導，總部設於德國的歐洲太空影像(European Space Imaging)公司公布的衞星圖片顯示，本周四國產航母山東號在渤海海域，遼寧號則位於黃海海域，評判是2艘航母同時展開訓練。

大陸央視軍事頻道播出遼寧艦出海進行機艦融合訓練。（圖／央視截圖）

直擊演訓場：超燃！遼寧艦最新訓練畫面曝光殲-15艦載機航母起降全程

大陸官方電視台今年4月曾公布這兩艘航母海上實戰化訓練的片段，又以解放軍進入「雙航母」時代為題報導，指軍方正以現代化海軍加速成長。

陸媒報導指出，海軍航母編隊體系化訓練逐步常態化，雙航母戰鬥群一旦形成戰鬥力，將增強海軍在中遠海等海空的進攻能力；加上055型萬噸級驅逐艦服役，標誌中共海軍驅逐艦實現跨越式發展，航空兵由「岸基」走向「艦載」。

香港《文匯報》昨日曾報導，1日上午大陸首艘國產航母山東艦從大連造船廠啟航，赴渤海展開艦機融合訓練。大陸遼寧海事局亦於山東艦出發前一日發出航行警告，指出解放軍自9月1日8時至22日8時在渤海海域執行軍事任務，禁止船隻駛入。上一次山東艦在5月25日至6月17日出海訓練，持續時間與此次相近，約在22至23天。

報導說，1日上午7時許，山東號航母開啟頂板雷達，北海艦隊所屬青州艦（舷號845）、禹城艦（舷號846）2艘掃雷艦先行離港。山東艦出海時，航母甲板有殲-15和直-18艦載機模型繫留，預計是用於開展機艦融合訓練。

陸《解放軍報》亦於日前8月31日公布了大陸首艘航母遼寧號攜帶殲-15艦載機在海面上進行起降的過程，並於空中組成7機編隊。畫面中顯示，艦載機掛彈出航，但返航時未掛彈，研判已經發射，可能是空對空或空對海的對抗演練。

(中時新聞網)